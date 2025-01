LdC : Manchester City malmené par le PSG pour la presse anglaise

Après l’énorme performance et victoire du PSG (4-2) face à Manchester City, les hommes de Luis Enrique sont parvenu à faire l’unanimité. Dans la presse, en France et de l’autre côté de La Manche, les Parisiens sont salués, quand les Citizens sont eux critiqués.

Au classement, cette victoire du PSG compte énormément. Avant l’ultime journée de ce premier tour sous forme de saison régulière, les hommes de Luis Enrique pointent à la 22e place, et son virtuellement qualifiés. Inversement, Manchester City a chuté à la 25e place, première éliminatoire. Une situation qui a faire fleurir les critiques contre l’escouade de Pep Guardiola dans les journaux britanniques : « Un sentiment de fin d’empire » écrit le Daily Telegraph. Le quotidien anglais qualifie ce revers subit au Parc des Princes comme étant « la plus grande capitulation » des Citizens. Pour le Manchester Evening News, Kevin De Bruyne et ses coéquipiers ont vécu « une autre soirée misérable en Ligue des Champions« , qualifiant la défaire de son club local de « défaite cuisante« . Dans la foulée de ces mots, le journal du nord de l’Angleterre analyse le retour du PSG dans la rencontre : « Non seulement ils ont laissé filer l’avantage, mais une fois celui-ci effacé, une seule équipe semblait en mesure de marquer« .

Dans les colonnes du Guardian, c’est l’entrée en jeu d’Ousmane Dembélé qui est soulignée, mais aussi le collectif parisien : « Le PSG a fait des ravages dans les dernières minutes, se créant de nombreuses occasions franches. Manchester City a été un désastre en défense. Pauvre en ballon, des espaces ouverts avec une régularité alarmante, aucune protection du milieu de terrain« . Pour The Independent, Manchester City a été malmené au Parc des Princes : « Les Citizens n’ont pas uniquement été battus par le PSG, ils ont aussi été malmenés et leurs défauts ont été mis en évidence par l’équipe qui paraissait la plus sous-performante de la compétition« , écrivent nos confrères britanniques, qui n’ont pas manqué de souligner le retour « spectaculaire » des Parisiens.