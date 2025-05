LdC – Marcus Thuram : « PSG / Inter Milan ? Une finale spéciale pour moi ! »

L’Inter Milan organise son média day à son centre d’entraînement à cinq jours de la finale de C1 face au PSG. A cette occasion, Marcus Thuram s’est présenté en conférence de presse.

En 2024 / 2025, Marcus Thuram réalise une deuxième saison à l’Inter Milan plutôt complète en ayant pris part à 47 rencontres toutes compétitions confondues pour un bilan statistique de 18 buts et 9 passes décisives. Ainsi, l’attaquant français a grandement participé au parcours des Intéristes en Ligue des Champions avec 4 buts et 2 passes décisives. En conférence de presse ce lundi, le finaliste de la Coupe du Monde 2022 a souligné l’aspect singulier de cette finale de C1 face au Paris Saint-Germain : « Une finale de Ligue des champions, c’est un match spécial, cela sera peut-être encore plus pour moi, car on affronte l’équipe de la ville où j’ai grandi, contre des joueurs que je connais depuis longtemps. Cela sera un beau match et on espère le gagner« . Outre son lien avec la ville de Paris, Marcus Thuram n’est pas surpris à l’idée de retrouver le PSG à Munich ce samedi 31 mai : « Retrouver le PSG en finale n’est pas une surprise, ils ont un très grand entraîneur, de très grands joueurs, une philosophie de jeu, ils ont prouvé que c’est une des meilleures équipes d’Europe aujourd’hui« .

Dans quelle condition mentalement l’Inter Milan et Marcus Thuram retrouveront le PSG en finale de Ligue des Champions ? Hors de question de laisser la désillusion en Série A peser dans les esprits intéristes : « Le scudetto, c’est passé, Naples est champion, félicitations à eux, on doit maintenant se tourner vers la finale de samedi« . Toujours en conférence de presse, l’attaquant de l’Inter Milan a évoqué sa forme personnelle : « Ma deuxième partie de saison n’a pas été aussi bonne que la première, a-t-il reconnu. Mais ce qui compte, c’est l’Inter et nous sommes en finale de la Ligue des Champions« . Dans les derniers instants de la conférence presse, Marcus Thuram a évoqué son adversaire direct de samedi soir, Gianluigi Donnarumma : « C’est un gardien incroyable qui a commencé très jeune à l’AC Milan. Il fait des grandes choses maintenant au PSG. L’un des meilleurs gardiens du monde« .