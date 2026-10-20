LDC- Maxwell dévoile sa préférence entre le PSG et le Barça

Le PSG affronte le FC Barcelone ce soir. Un match spécial pour Maxwell, qui a joué dans les deux équipes. L’ancien latéral gauche a dévoilé sa préférence entre les deux équipes.

Ce mardi soir (21 heures, Canal Plus Foot), le PSG affronte – au Parc des Princes – le FC Barcelone pour le compte de la troisième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Devant son public, le club de la capitale voudra s’offrir une troisième victoire en trois matches et conserver sa place de leader de la phase de ligue. Cette rencontre sera spéciale pour Maxwell. En effet, l’ancien latéral gauche a joué pour les deux clubs. Il a passé trois ans au Barça (2009-2012) avant de rejoindre le club de la capitale et y terminer sa carrière cinq ans plus tard (2012-2017).

« J’ai une relation différente avec le PSG »

Dans une interview accordée à Sport, Maxwell a évoqué son attachement pour les deux équipes, avec un petit plus pour le PSG. « C’est difficile à dire, car j’ai une relation un peu différente avec le PSG. J’ai beaucoup de respect pour le Barça, une énorme affection. Un club qui, dans la partie sportive, m’a donné les grands succès de ma vie. J’ai partagé un vestiaire avec des joueurs que je n’aurais jamais pu imaginer. J’ai beaucoup d’affection, mais évidemment j’ai une relation différente avec le PSG, à cause de beaucoup de choses que j’ai vécues au club. »