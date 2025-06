LdC – Médias : Carton d’audience pour le sacre du PSG

La victoire tant attendue du PSG en Ligue des Champions face à l’Inter Milan a non seulement enflammé les rues de la capitale mais aussi pulvérisé les records d’audience à la télévision. Diffusée en clair sur M6 et en crypté sur Canal +, cette finale historique a rassemblé des millions de téléspectateurs, confirmant l’engouement sans précédent pour le football et la performance des Parisiens.

Sur M6, la diffusion en direct de la finale a réuni un total exceptionnel de 12,5 millions de téléspectateurs, atteignant un pic stratosphérique à 15 millions au moment du coup de sifflet final. Cette performance place la chaîne au sommet des audiences de la soirée, avec une part d’audience s’élevant à 54% sur l’ensemble du public. Un chiffre qui témoigne de l’immense popularité de l’événement et de la volonté des Français de suivre cette rencontre cruciale en clair.

Canal+ confirme son statut de diffuseur premium

Du côté de Canal +, diffuseur historique de la compétition, l’audience a également été au rendez-vous. La chaîne cryptée a enregistré 2,5 millions de téléspectateurs en moyenne, avec un pic à 3 millions. Pour une chaîne payante, ces chiffres sont remarquables et confirment la fidélité de ses abonnés pour les grands rendez-vous sportifs. La complémentarité des offres de M6 et Canal + a ainsi permis de maximiser l’exposition de cette finale.

Un événement fédérateur et historique

Ces chiffres d’audience exceptionnels s’expliquent par plusieurs facteurs. Au-delà de l’enjeu sportif majeur – le PSG remportant sa première Ligue des Champions – l’engouement autour du club parisien et de ses stars a attiré un public bien au-delà des habitués du football. La performance collective et l’issue victorieuse du match ont transformé cette finale en un véritable événement national, fédérateur et historique.La réussite du PSG en Ligue des Champions est non seulement une consécration sportive, mais aussi un phénomène de société qui a captivé l’ensemble du pays, offrant aux chaînes de télévision un véritable carton d’audience.