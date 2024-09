Pour son entrée en lice en Ligue des champions, le PSG reçoit Girona. Et le coach du club espagnol s’est montré admiratif du travail de Luis Enrique.

Le PSG débute sa campagne de Ligue des champions ce mercredi soir (21h sur Canal Plus). À cette occasion, les Rouge & Bleu accueillent – au Parc des Princes – la formation de Girona, surprenante 3e en Liga la saison passée et qui disputera pour la première fois de son histoire la C1. À la veille de cette rencontre, Luis Enrique s’était montré élogieux sur son compatriote Michel, qui dirige l’équipe espagnole : « Je suis aussi fan de Girona. Michel a démontré à son niveau comment il fait jouer son équipe. J’aime beaucoup ces entraîneurs qui ont le courage de jouer en attaque, de créer. J’aime l’intensité et je ne sais pas ce qu’on va trouver demain », avait déclaré le coach parisien ce mardi. Quelques heures plus tard, le technicien espagnol a répondu à ces éloges en conférence de presse, dans des propos rapportés par Le Parisien.

Les mots élogieux de Luis Enrique à son égard

« Je ne peux pas me comparer avec Luis Enrique parce que c’est un top coach. J’ai suivi ses succès en club ou en sélection et pour moi c’est une référence. Il ne renonce jamais à l’idée d’être vertical pour attaquer et atteindre le but. Il est évident que c’est un entraîneur qui m’inspire et que j’admire. »

Le début de saison du PSG

« Ce que je vois, c’est que Luis Enrique est parvenu à exercer une pression qui aurait pu lui coûter plus cher à certains moments. Perdre Mbappé, ça coûte cher à tout entraîneur mais ils ont trouvé des solutions pour combler ce départ. Ils ont gagné tous leurs matchs et mis quatre buts en moyenne, n’en encaissant pas beaucoup. Mais notre idée est de donner la meilleure version de nous-même et que l’on nous identifie. On va essayer de faire un grand match. »

Va-t-il changer sa philosophie offensive pour cette rencontre ?

« Non, on ne peut pas changer le plan ! Premièrement, parce qu’on n’a pas de joueurs pour le faire, deuxièmement car on ne s’est pas entraîné pour ça. Et enfin parce que les joueurs me tueraient (rires). Depuis trois ans, on travaille pour être les acteurs du match. Évidemment, le PSG a 65 % de possession moyenne par match, donc il y a des moments où on va devoir défendre. Mais on va également essayer de voler le ballon et d’attaquer. On pense que si l’on montre notre meilleure version de nous, cela peut nous permettre d’avoir des occasions. »