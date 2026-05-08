LDC – Mikel Arteta confiant avant la finale PSG / Arsenal

Le 30 mai prochain, le PSG et Arsenal s’affronteront en finale de la Ligue des champions à Budapest. Une rencontre que le coach Mikel Arteta abordera avec confiance.

Après une qualification obtenue avec brio face au Bayern Munich (6-5 en score cumulé), le PSG pourra défendre son titre de champion d’Europe le 30 mai prochain à Budapest. Pour espérer conserver son titre, le club parisien devra batailler face à Arsenal.

À lire aussi : Nasser Al-Khelaïfi invite les salariés du PSG à la finale de la Ligue des champions

« Nous connaissons leur qualité »

Tout comme les Parisiens, les Gunners sont en bonne posture pour remporter leur championnat national. Avant la rencontre face à West Ham en Premier League dimanche, l’entraîneur espagnol Mikel Arteta a été questionné sur cette finale de C1 face au PSG, dans des propos rapportés par Foot Mercato : « C’est comme ça. Nous connaissions le niveau de l’adversaire que nous allions devoir affronter dans tous les cas, que ce soit le Bayern Munich ou le PSG. Nous connaissons leur qualité, c’est tout. Mais évidemment, nous avons aussi beaucoup de confiance et, lorsque ce moment arrivera, nous serons à la hauteur de l’événement. J’assume les critiques, qu’elles soient positives ou négatives, c’est ce qui vous rend meilleur. Quand vous voulez viser des standards et des niveaux de performance plus élevés, que vous voulez lutter dans les deux compétitions les plus prestigieuses d’Europe, vous devez être préparé à cela, parce que vous connaissez le défi et la difficulté que cela représente. Cela vous rend meilleur, c’est certain (…) Nous aurons le temps de nous préparer pour la finale, mais pour l’instant, toute notre concentration, notre souci du détail et toute notre énergie doivent être consacrés à West Ham. Restez dans le présent. Vivez l’instant présent. Préparez-vous et montrez le même niveau d’énergie, de combativité et d’envie que nous avons montré toute la saison, voire plus. Nous nous rapprochons de plus en plus et tout ce que nous faisons va compter. »