Après près d’un mois d’absence, le président du PSG devrait signer son retour dans les travées du Parc des Princes ce mardi. Pour la réception de Newcastle, Nasser Al-Khelaïfi, de retour de blessure, retrouvera sa place.

C’est au court d’un match de padel que le président du PSG s’est blessé au genou. Un incident qui lui a coûté une opération au Qatar, mais aussi six rencontres de son équipe manquées, dont la double confrontation en Ligue des Champions face à l’AC Milan. Désormais rétabli, nos confrères d’RMC Sport affirment que Nasser Al-Khelaïfi devrait être de retour au Parc des Princes ce mardi (21h sur Canal +) pour la réception de Newcastle. Une rencontre on ne peut plus importante sur le plan sportif, qui nécessitera l’appui des supporters : « Vraiment à ce niveau, les matchs à domicile sont clés. Le public est pour nous un atout particulier, surtout demain. On a besoin de cette version encore plus puissante, surtout dans les moments délicats du Parc des Princes« , a déclaré Luis Enrique à l’occasion de sa conférence de presse d’avant-match aujourd’hui. L’antre du PSG comptera donc un supporter supplémentaire et pas des moindres. Le dirigeant qatari sera par ailleurs accompagné. En effet, toujours selon RMC Sport, c’est le président de l’UEFA qui assistera à la rencontre en le Paris Saint-Germain et Newcastle, aux côtés du président parisien. Aleksander Ceferin sera présent au Parc des Princes en C1 pour la première fois de la saison.