Le tirage au sort de la Ligue des champions a réservé de gros adversaires au PSG. De quoi enthousiasmer le président parisien, Nasser al-Khelaïfi.

Le PSG connaît désormais ses huit adversaires pour cette nouvelle formule de la Ligue des champions. Et les Rouge & Bleu vont affronter du lourd. Les champions de France affronteront à domicile Manchester City, l’Atlético de Madrid, le PSV Eindhoven et Girona. Pour les matches à l’extérieur, le club parisien se déplacera sur les pelouses du Bayern Munich, d’Arsenal, du RB Salzbourg et de Stuttgart.

Après ce tirage au sort corsé, le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, s’est exprimé au micro de Canal Plus. Et le patron des Rouge & Bleu a hâte de débuter cette campagne européenne. « Non, c’est bien comme tirage, on aime cette compétition. C’est la meilleure du monde. C’est ce qu’on aime jouer comme match, le coach et les joueurs aussi. C’est magnifique pour les supporters. C’est un beau tirage, c’est le plus difficile selon moi. Mais tout le monde est motivé et moi le premier. Je suis motivé pour cette formule, l’UEFA a changé la formule. C’est magnifique à vivre. » Pour rappel, le calendrier complet des rencontres sera connu ce samedi.

Nasser Al-Khelaïfi a également été questionné sur cette fin de mercato et la possibilité de voir une nouvelle recrue débarquer dans ces dernières heures du mercato : « On a de bons joueurs, une équipe très jeune, l’une des plus jeunes en Europe et j’ai confiance en cette équipe », a déclaré brièvement le président du PSG, dans des propos rapportés par le journaliste de L’Equipe, Loïc Tanzi.

🗣️ Nasser al-Khelaifi : « Je pense que nous avons le tirage au sort le plus difficile mais tout le monde est vraiment très motivé, moi le premier, par cette épreuve et ce format. » 🔥✨ pic.twitter.com/i7eomNaYNK — Canal Supporters (@CanalSupporters) August 29, 2024