LDC – Nasser al-Khelaïfi pourrait manquer PSG / Chelsea

Demain soir (21 heures, Canal Plus), le PSG reçoit Chelsea en huitièmes de finale aller de la Ligue des champions. Nasser al-Khelaïfi pourrait manquer ce choc.

Le PSG retrouve la Ligue des champions demain soir avec la réception – au Parc des Princes – de Chelsea dans le cadre du huitième de finale aller de la Ligue des champions. Les Parisiens voudront prendre une option devant leurs supporters avant la manche retour en Angleterre. S’il pourra compter sur un Parc des Princes plein à craquer, le club de la capitale pourrait devoir faire sans son président, Nasser al-Khelaïfi.

Il est bloqué au Qatar

En effet, Le Parisien explique que le président du PSG est actuellement bloqué à Doha, où très peu d’avions sont autorisés à décoller en raison de la guerre. « Nasser Al-Khelaïfi s’est rendu au Qatar mardi dernier pour retrouver ses enfants. Son avion n’avait pas eu de mal à atterrir mais depuis, il attend le feu vert pour repartir. Il espérait voir s’ouvrir une fenêtre ce mardi mais a dû se résoudre à rester au moins un jour de plus, Doha ayant été visé dans la matinée par cinq missiles balistiques iraniens », indique le quotidien francilien. Une nouvelle opportunité pourrait se présenter ce mercredi, sans aucune garantie. Qatar Airways a planifié quelques vols, dont un à destination de l’aéroport Charles de Gaulle. D’autres options sont envisagées par Nasser Al-Khelaïfi pour rallier l’Europe même si, évidemment, vu le contexte et le danger auquel est exposée sa famille, le match du PSG passe largement au second plan, conclut Le Parisien.