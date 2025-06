LdC – Nasser al-Khelaïfi remercie les anciennes stars passées au PSG

Sacré champion d’Europe, le PSG a bataillé pendant de nombreuses années pour pouvoir soulever ce trophée tant désiré. Et le président Nasser al-Khelaïfi n’a pas manqué de saluer les anciennes stars passées au club.

Deux jours après son sacre en Ligue des champions, la joie et les sourires sont toujours autant présents sur le visage des Parisiens. De même du côté de Nasser al-Khelaïfi. Après avoir fait de la C1 l’objectif ultime du club depuis plusieurs saisons, le président parisien y est enfin parvenu au moment du changement de projet porté sur la jeunesse. Mais, dans un entretien exclusif à talkSPORT, le dirigeant qatari n’a pas voulu oublier les anciennes stars qui sont passées par le club.

« Même Neymar, Messi, Mbappé, ce qu’ils ont fait pour le club, je ne l’oublierai jamais »

« Je suis très fier de notre équipe. Mais je tiens aussi à remercier sincèrement tous les joueurs, les premiers que nous avons recrutés. Javier Pastore faisait partie de notre projet, notre ancien capitaine Thiago Silva, Zlatan Ibrahimovic, Cavani, Thiago Motta. Honnêtement, tous, [Angel] Di Maria, tous ces joueurs… Et je dirai quelque chose de vraiment important, même Neymar, Messi, Kylian, ce qu’ils ont fait pour le club, je ne l’oublierai jamais. Ils ont contribué au succès, car ce qui est vraiment important, c’est de passer sur scène, d’avoir cette histoire, et d’arriver aujourd’hui… »

Après cet hommage rendu aux anciennes gloires parisiennes, Nasser al-Khelaïfi a mis en avant ce nouveau projet porté sur la jeunesse : « Oui, nous avons changé de stratégie après tout ce que nous avons fait, nos erreurs. Je ne suis pas sûr que nous ayons tout bien fait, mais je suis sûr qu’il était vraiment important pour nous de poursuivre ces étapes. Arriver dans cette phase avec des joueurs jeunes et talentueux. Aujourd’hui, nous avons des stars. Vous avez vu hier que le meilleur joueur de l’UEFA [Ligue des champions] est [Ousmane] Dembélé. Le meilleur jeune joueur de l’UEFA est Désiré Doué. Sept des onze titulaires de la meilleure équipe de Ligue des champions sont parisiens. Qu’est-ce que cela signifie ? Cela signifie que nous avons des stars fantastiques. Mais les stars jouent pour l’équipe, et non l’équipe qui joue pour les stars, et c’est là toute la différence aujourd’hui (…) Nous avons des jeunes joueurs affamés qui veulent mourir pour le maillot, se donner à fond, tout donner pour le club, pour l’équipe et pour les supporters. Vous avez vu Kvara à 5-0, comment il défendait, comment il courait, 5-0, en finale de la Ligue des champions, à la 88e minute… Je suis tellement fier, honnêtement, de mon équipe. Et nous avons un entraîneur incroyable [Luis Enrique], c’est pour moi le meilleur entraîneur du monde, avec le meilleur conseiller sportif [Luis Campos] au monde. »