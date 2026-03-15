LDC – Nasser al-Khelaïfi sera présent à Stamford Bridge

Mardi soir (21 heures, Canal Plus Foot), le PSG affronte Chelsea en huitièmes de finale retour de la Ligue des champions. Il pourra compter sur la présence de son président, Nasser al-Khelaïfi.

Cette semaine, le PSG s’est largement imposé contre Chelsea en huitième de finale aller de la Ligue des champions et a pris une belle option pour les quarts de finale (5-2). Les Parisiens devront terminer le travail sur la pelouse de Stamford Bridge mardi soir. Lors de la manche aller, Nasser al-Khelaïfi n’était pas présent dans les tribunes du Parc des Princes. Le président du PSG était bloqué à Doha en raison de la guerre au Moyen-Orient. Mais pour la rencontre retour, le dirigeant qatari devrait bien être présent pour soutenir son équipe.

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Il est arrivé à Londres ce dimanche matin

En effet, comme le rapporte Arthur Perrot, journaliste spécialiste du PSG pour RMC Sport, sur son compte X, Nasser al-Khelaïfi est arrivé à Londres ce dimanche matin. Il a participé à une réunion importante de l’UEFA concernant la Finalissima, rencontre qui devait opposer l’Espagne et l’Argentine et qui a finalement été annulée, indique le journaliste. Le président du PSG restera probablement à Londres pour d’autres réunions importantes jusqu’à mardi soir et la rencontre à Stamford Bridge. Le tout, en suivant de près la situation au Qatar qui le préoccupe fortement, conclut Arthur Perrot.