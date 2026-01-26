LDC – Newcastle avec un entrejeu diminué avant d’affronter le PSG ?

Avant son déplacement à Paris en Ligue des champions, l’entraîneur de Newcastle, Eddie Howe, doit composer avec un milieu de terrain touché par des pépins physiques.

Newcastle ne s’est pas préparé de la meilleure des manières avant son dernier match de Ligue des champions. Opposés à Aston Villa en Premier League ce dimanche, les Toons se sont inclinés à domicile (0-2) avant un déplacement sur la pelouse du PSG pour la dernière journée de phase de ligue. Mercredi (21h), les deux équipes auront pour ambition de valider leur ticket dans le top 8, synonyme de qualification directe pour les huitièmes de finale de la compétition.

Guimaraes et Joelinton blessés, Tonali diminué

Mais le coach de Newcastle ,Eddie Howe, pourrait composer sans ses milieux de terrain titulaires. Touché à la cheville la semaine passée, Bruno Guimaraes n’a pas réussi à intégrer le groupe pour la réception des Villans ce week-end, et ce malgré l’optimisme dans le discours de son coach. Sans l’international brésilien, la formation anglaise n’a pas le même rendement. « Le Brésilien a manqué 9 matchs de Premier League depuis son transfert de Lyon (2022) et les Magpies n’ont jamais réussi à s’imposer en son absence », rapporte L’Equipe. Et un autre titulaire de l’entrejeu est incertain avant le déplacement à Paris mercredi. En effet, l’autre Brésilien, Joelinton, est sorti sur blessure face à Aston Villa en raison de douleurs aux adducteurs. S’il est parvenu à terminer le match, Sandro Tonali est touché au niveau du pied droit. « Cette blessure ne l’empêchera peut-être pas de tenir sa place au Parc des Princes, mais si Tonali est diminué, comme il en a donné le sentiment en seconde période face à Villa, le milieu de terrain de Newcastle risque de vivre un mercredi compliqué », conclut le quotidien sportif.