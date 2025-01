LDC – Nicolas Anelka avant PSG / Man City : « J’y crois »

Demain soir (21 heures, Canal Plus), le PSG affronte Manchester City en Ligue des champions. Un match spécial pour Nicolas Anelka, qui a joué pour les deux clubs.

Le PSG joue sa survie européenne demain soir, sur la pelouse du Parc des Princes, contre Manchester City. Actuellement 25e et premier non qualifié, le club de la capitale devra impérativement s’imposer contre les Cityzens puis contre Stuttgart dans une semaine pour se qualifier aux barrages de la Ligue des champions. Un PSG / Manchester City spécial pour Nicolas Anelka. Formé au PSG (1996 à 1997 puis 2000-2002), l’ancien attaquant est aussi passé par le club anglais durant sa carrière (2002-2005). Il pense que le fait de jouer à domicile pourrait donner un avantage au PSG.

« Ce sera forcément une rencontre difficile »

« Le soutien des supporters est primordial. Jouer à la maison est un vrai plus, Quand on est sur le terrain, avoir le soutien du public, même dans les moments difficiles, c’est super important. Ils nous apportent beaucoup, et nous permettent de puiser dans les réserves, ce petit plus qui peut faire la différence, avance l’ancien international français pour PSG TV. Ce sera forcément une rencontre difficile. Mais ils joueront contre un PSG qui a un collectif très fort et qui se procure beaucoup d’occasions. Et j’y crois ! Paris a beaucoup de confiance, il y a l’enchaînement des victoires en championnat qui compte, évidemment. Ce sera un match équilibré, mais Paris sera à domicile, à la maison, avec ses supporters qui répondront présent. »