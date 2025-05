LdC – Ousmane Dembélé : « On a vraiment faim de trophées ! »

Ce samedi 31 mai (21h sur M6 et Canal +), le PSG dispute la finale de Ligue des Champions face à l’Inter Milan à l’Allianz Arena de Munich. Une rencontre que les Parisiens et Ousmane Dembélé aborderont avec une véritable faim de trophées.

Le Paris Saint-Germain a rendez-vous avec son histoire, et a l’occasion de soulever un trophée tant attendu après tant d’années. En effet, 14 ans jour pour jour après la reprise du club de la capitale par QSI, le PSG peut soulever pour la première fois de son histoire la coupe aux grandes oreilles, et aborde cette rencontre face à l’Inter Milan avec une véritable faim de trophées, évoquée par le leader qu’est devenu Ousmane Dembélé : « Ce qu’on veut jouer, ce sont des matchs dont on rêve depuis notre enfance. Une finale de Ligue des Champions c’est exceptionnel. Avec le Paris Saint-Germain ça fait deux ans, j’ai fais demi-finale et maintenant finale. Mon équipe m’a beaucoup aidé. Je suis dans une position où je suis devant le but et j’ai plus qu’à concrétiser, même si c’est pas facile, mais je suis souvent en bonne position. On prend beaucoup de plaisir à jouer ensemble, à attaquer et défendre ensemble. J’espère continuer à marquer, encore et encore des buts, pour être décisif pour l’équipe. Le coach est arrivé avec une idée très claire, il a changé beaucoup de choses dans l’équipe et la mentalité des joueurs a aussi changé. On a vraiment faim de trophées, on veut vraiment remporter des trophées donc on se pousse mutuellement. Je pense aussi que la concurrence dans cette équipe est primordiale pour que tous les joueurs se donnent à fond. Et j’espère que nous gagnerons ce match« , a déclaré le numéro 10 du PSG pour les médias du club de la capitale.