LdC : Ousmane Dembélé présent à l’entraînement à la veille de PSG / Bayern Munich

Ousmane Dembélé a effectué son retour à la compétition avec le PSG depuis le 21 octobre et le dernier match de C1 face au Bayer Leverkusen. Depuis son entrée en jeu et son but face aux allemands, l’international français a été titulaire à une seule reprise face au FC Lorient à l’occasion de la 10e journée de Ligue 1.

A l’occasion de la 11e journée de Ligue 1 face à l’OGC Nice, le PSG s’est imposé dans les dernières secondes du match (1-0) grâce à Gonçalo Ramos. Au cours de la rencontre, Ousmane Dembélé est entré en jeu à la 72e à la place de Warren Zaïre-Emery. S’il na pas su être décisif pour peser sur le résultat final, le Ballon d’Or 2025 a fait part de quelques douleurs à l’ischio après le coup de sifflet final, une confession faite à ses coéquipiers au moment de saluer les supporters, captée par les caméras de Ligue 1 +. Ainsi, le doute a pris place ces derniers jours quant à la présence d’Ousmane Dembélé ce mardi face au Bayern Munich à l’occasion de la quatrième journée de Ligue des Champions. Cependant, si sa titularisation face aux Bavarois est peu probable, le numéro 10 du PSG devrait sauf retournement de situation être dans le groupe convoqué par Luis Enrique pour la rencontre. En effet, à la veille de ce choc européen, l’attaquant français est bien présent sur la pelouse du Campus PSG pour l’entraînement. « L’international français participe au « torro » sans aucune gêne apparente. La séance se déroule sous les yeux du président Nasser Al-Khelaïfi et du directeur sportif, Luis Campos« , relatent nos confrères d’RMC Sport.