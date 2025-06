LdC : Ousmane Dembélé présente le trophée au court Philippe Chatrier à Roland Garros

Le PSG a remporté sa première Ligue des Champions ce samedi 31 mai 2025 à Munich. En plein tournoi de Roland Garros et en bon voisin, le club de la capitale est passé sur les courts du prestigieux tournoi de tennis afin de présenter le trophée. *

Au lendemain des célébrations de sa victoire en Ligue des Champions, le PSG était de passage ce lundi 2 juin à Roland Garros. Le président Nasser Al-Khelaïfi en tribunes et Ousmane Dembélé … sur le court du Philippe Chatrier. En effet, le numéro 10 du Paris Saint-Germain a présenté le fameux trophée au public, en lançant un « ici c’est Paris ! ». Lunette de soleil sur le nez, le leader d’attaque du Paris Saint-Germain a déclaré : « C’était un moment magique à Munich. On a tout donné, on est tous fiers. Merci pour le soutien. Les titres individuels c’est bien, mais le plus important reste le collectif« .