LdC – Ousmane Dembélé : « Tout le club a faim de cette victoire ! »

C’est à 10 jours de la finale de Ligue des Champions que le Campus PSG entre dans son match avec le média day. L’occasion pour les journalistes de prendre la température dans le groupe de Luis Enrique en interrogeant certains d’entre eux, comme Ousmane Dembélé.

La bonne année pour le PSG ?

« La bonne année pour le PSG ? On espère, on nous dit qu’il y a beaucoup de signes, après tout peut se passer sur 90 minutes… Mais on est confiants, on a été très bons en 2025, on a fait énormément d’efforts pour arriver en finale, on espère que ça tournera bien ».

Ce que représente cette finale

« Une finale de C1, c’est magnifique. Personnellement c’est ma première, je veux savourer ce moment-là, je vais le prendre avec sourire et concentration. On sait aussi ce que ça représente pour le PSG qui ne l’a jamais gagnée. Tout le club a faim de cette victoire, on va tout faire pour gagner ».

La préparation du match

« On ne change pas nos habitudes, qu’on joue une finale ou un match de championnat. On va le préparer comme d’hab, essayer d’être focus. Et d’abord il va falloir remporter la finale de Coupe de France. »

Le Ballon d’Or

« Le Ballon d’Or ? Comme je le répète, on me chambre beaucoup sur ça, mais il y a beaucoup plus important quand on est un joueur du PSG que de penser à un titre individuel. Avant de penser à moi je pense à l’équipe et au club. »

L’expérience, un avantage pour l’Inter Milan ?

« Sur une finale tout peut se passer, on sait que l’Inter ça fait quatre ou cinq ans qu’ils jouent tous ensemble, ils se connaissent bien, mais sur une finale encore une fois tout peut se passer ».

L’union sacrée en France derrière le PSG ?

« On espère … qu’un club français soit en finale de Ligue des Champions c’est rare. On espère que tout le monde sera derrière nous, mais avant tout les supporters du PSG ».

