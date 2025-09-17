LdC – Parc des Princes, clubs italiens… Les chiffres clés avant PSG / Atalanta

Ce mercredi soir (21h sur Canal Plus), le PSG débute sa campagne de Ligue des champions avec la réception de l’Atlanta Bergame.

Les champions d’Europe font leur entrée en lice dans la compétition. Ce mercredi au Parc des Princes, le PSG accueille l’Atalanta Bergame à l’occasion de la 1ère journée de Ligue des champions. Fort de son nouveau statut, le club parisien aura à coeur de débuter parfaitement sa campagne européenne face à La Dea. Et à quelques heures du coup d’envoi, le PSG a partagé les chiffres autour de cette rencontre, via son site internet.

Une seule défaite face aux clubs italiens sur les 12 dernières rencontres

Ce sera la deuxième fois que les deux formations s’affrontent en Ligue des champions, après le succès renversant des Rouge & Bleu en quarts de finale du Final 8 en 2020 (2-1). Et ces dernières saisons, le PSG réussit plutôt bien face aux formations italiennes avec une seule défaite (2-1 face à l’AC Milan, le 7 novembre 2023) lors des 12 dernières rencontres : 5 succès et 6 nuls. Ce soir, l’Atalanta Bergame va devenir le 151e adversaire officiel du Paris Saint-Germain au Parc des Princes depuis 1970 (et le 88e adversaire en Coupe d’Europe). Le club italien succède à Aston Villa.

Face à l’Atalanta, les champions d’Europe vont disputer leur 173e match de Ligue des champions pour un bilan de 93 victoires, 30 nuls et 49 défaites. En comptabilisant toutes les rencontres disputées en Coupes d’Europe depuis la création du club (Supercoupe d’Europe et de la Coupe Intertoto comprises), ce sera le 294e match européen des Parisiens : 154 victoires, 64 nuls et 75 défaites.