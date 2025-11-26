LdC – Porté par un Vitinha héroïque, le PSG s’impose face à Tottenham (5-3)

Grâce à un triplé d’un Vitinha des grands soirs, le PSG s’est imposé dans un match à rebondissement face à Tottenham (5-3) et conforte sa place dans le top 8.

Pour son retour en Ligue des champions après la trêve internationale, le PSG affrontait Tottenham dans le cadre de la 5e journée de la compétition. En cas de succès, le tenant du titre pouvait conforter sa place dans le top 8 et ainsi faire un pas supplémentaire pour une qualification directe pour la suite de la C1. Et pour cette rencontre, Luis Enrique pouvait compter sur son trio de l’entrejeu, Joao Neves – Vitinha – Fabian Ruiz. Le coach parisien avait aussi créé la surprise avec la titularisation de Quentin Ndjantou en faux numéro 9. L’événement du soir était la 500e apparition de Marquinhos.

Le résumé du match

Dans une première période où le PSG n’a pas réussi à mettre du rythme, le principal danger est venu des frappes de loin, mais ni Fabian Ruiz (8e) ni Khvicha Kvaratskhelia (17e) n’ont réussi à accrocher le cadre de Guglielmo Vicario. En face, Tottenham a posé des difficultés aux Rouge & Bleu de par leur bloc bas mais également leurs projections rapides vers l’avant. L’équipe de Thomas Frank n’a pas hésité à perturber les relances parisiennes. Et leur premier tir cadré du match a fait mouche. Sur un centre d’Archie Gray au second poteau, Randal Kolo Muani, prêté par le PSG, a parfaitement remisé pour Richarlison, qui n’avait plus qu’à conclure (0-1, 35e). Un coup de froid pour les Parisiens et le Parc des Princes. Mais les champions d’Europe ont pu compter sur Vitinha pour réchauffer l’atmosphère. Sur un corner rapidement joué à deux, Quentin Ndjantou a trouvé à l’entrée de la surface le Portugais, qui d’une frappe puissante somptueuse en première intention, a remis les deux équipes à égalité juste avant la pause (1-1, 45e).

Mais en seconde période, le PSG a montré un visage plus séduisant. Pourtant, les Rouge & Bleu ont rapidement été cueillis à froid. Sur une sortie manquée de Lucas Chevalier, Willian Pacho a d’abord sauvé sur sa ligne, mais Randal Kolo Muani s’est montré sans pitié face au club auquel il appartient (1-2, 50e). Mais les champions d’Europe peuvent compter sur un milieu d’exception. Rapidement, Vitinha a remis les pendules à l’heure d’une frappe enroulée imparable pour Guglielmo Vicario (2-2, 53e). Puis, les joueurs de Luis Enrique ont déroulé par la suite. Sur une récupération haute de Lucas Hernandez, entré à la pause pour remplacer un Nuno Mendes possiblement blessé, et après une talonnade bien sentie de João Neves, Fabian Ruiz a donné pour la première fois l’avantage au PSG dans cette rencontre (3-2, 59e). Puis, Willian Pacho a aggravé la marque. Sur un corner de Lee Kang-In mal dégagé par la défense des Spurs, l’Equatorien s’est montré opportuniste pour marquer son deuxième but avec les Rouge & Bleu (4-2, 65e). Mais Randal Kolo Muani a relancé le suspense en profitant d’une erreur de Vitinha (4-3, 73e). Cependant, le numéro 17 parisien s’est rapidement rattrapé. Après avoir provoqué une main de Cristian Romero, le Portugais s’est chargé lui-même de la sentence pour prendre à contre-pied Guglielmo Vicario (5-3, 76e) signant le premier triplé de sa carrière. Alors que le PSG se dirigeait vers une belle victoire, Lucas Hernandez a laissé ses partenaires à dix en fin de rencontre après un coup de coude inutile sur Xavi Simons (90’+3). Malgré ce point noir, le PSG a réussi son objectif grâce à un Vitinha des grands soirs et occupe désormais la deuxième place du classement général de Ligue des champions.

Fil du match

0′ Le coup d’envoi est donné par Tottenham. Bon match à toutes et à tous !!!

3′ Après une excellente sortie de balle du PSG, Zaïre-Emery est trouvé à l’entrée de la surface mais son tir est contré par la défense. Les Parisiens sont bien rentrés dans leur match.

7′ Les Spurs placent leur bloc assez haut malgré leur défense à cinq.

8′ Après une belle sortie de balle de Ndjantou, Kvaratskhelia trouve F.Ruiz dans l’axe. La frappe lointaine de l’Espagnol passe à côté du but de Vicario.

9′ Joao Neves dégage de la tête un coup-franc dangereux de Tottenham. Les Parisiens devront se méfier des coups de pied arrêtés de Tottenham.

11′ Trouvé dans la profondeur, Bergvall tire dans un angle fermé mais Chevalier reste vigilant sur sa ligne.

13′ Tottenham se montre de plus en plus. Sur une perte de balle parisienne, Gray rentre dans la surface et son centre est dégagé par Marquinhos. Les Parisiens ont pris trop de risque dans la sortie de balle.

15′ Les Anglais gagnent de plus en plus de duels et commencent à s’installer dans le camp parisien.

17′ Servi par Ndjantou, Kvaratskhelia enchaîne rapidement pour armer un tir enroulé à l’entrée de la surface. Cela passe juste à côté du but de Vicario.

20′ Sur une ouverture d’exception de Vitinha par dessus la défense, Zaïre-Emery tente un contrôle aérien mais Vicario s’interpose dans les airs à la lutte avec le Titi.

23′ Excellent retour défensif de Zaïre-Emery pour tacler en corner un contre mené par Spence.

23′ Chevalier dégage des poings le corner des Spurs et soulage sa défense.

27′ Les Parisiens remettent le pied sur le ballon avec un contre-pressing payant à la perte du ballon.

28′ Aucun tir cadré et seulement deux ballons touchés dans la surface adverse.

31′ Ça manque de rapidité dans les passes parisiennes face au bloc-bas des Anglais.

34′ Bon tacle de Marquinhos devant Spence.

35′ Ouverture du score de Tottenham (0-1). Sur un centre au second poteau pour Kolo Muani, le Français remise au second poteau pour Richarlison qui conclut de près.

42′ Les Parisiens n’arrivent pas à mettre du rythme dans ce premier acte.

45′ BUTTTTTTTTTTTTTTTT POUR LE PSG DE VITINHAAAAAAA (1-0. Et quel bijou du Portugais. Sur un corner rapidement joué à deux, le numéro 17 parisien est trouvé à l’entrée de la surface par Ndjantou. En une touche, le milieu parisien envoie un pétard qui rentre avec l’aide de la transversale.

45’+2 Deux minutes de temps additionnel.

45’+2 C’est la pause au Parc. En manque de rythme pendant toute la première période, le PSG a concédé l’ouverture du score par Richarlison. Il a fallu un bijou de Vitinha pour permettre aux Rouge & Bleu de regagner les vestiaires avec un score de parité (1-1).

46′ La seconde période débute avec un changement pour le PSG. Nuno Mendes cède sa place à L.Hernandez. Une potentielle blessure pour le Portugais.

49′ Bonne intervention défensive de Pacho sur un corner de Tottenham.

50′ BUT DE TOTTENHAM DE RANDAL KOLO MUANI (1-2). Sur un nouveau corner, Chevalier manque sa sortie face à Gray. Pacho parvient à sauver sur sa ligne dans un premier temps mais le ballon arrive sur Kolo Muani, qui ne montre aucune pitié envers le club auquel il appartient.

53′ Trouvé sur un centre de Zaïre-Emery, Barcola ne parvient pas à cadrer sa tête.

53′ BUTTTTTTTTT POUR LE PSG ET DOUBLE DE VITINHAAAAAAA (2-2). Trouvé par Kvaratskhelia à l’entrée de la surface, Vitinha se remet sur son pied gauche et place une frappe enroulée imparable pour Vicario.

56′ Nouveau changement pour le PSG. Barcola cède sa place à Lee.

59′ BUTTTTTTTTTTT POUR LE PSG DE FABIAN RUIZZZZZZZ (3-2). Sur un pressing payant de L.Hernandez, J.Neves sert immédiatement en talonade F.Ruiz dans la surface, qui d’une frappe en première intention donne l’avantage pour la première fois au PSG.

63′ Un PSG clinique avec 3 buts sur ses 3 tirs cadrés.

65′ BUTTTTTTTTTTTTT POUR LE PSG DE PACHOOOOO (4-2). Sur un corner tiré par Lee, Tottenham n’arrive pas à se dégager et Pacho est resté attentif pour conclure.

67′ La frappe enroulée de Lee est détournée par Vicario en corner.

72′ Les Parisiens ont désormais la mainmise sur le match.

73′ Réduction de l’écart de Tottenham et doublé de Kolo Muani (4-3). Sur une erreur de Vitinha, l’attaquant prêté par le PSG a de la réussite pour éliminer L.Hernandez puis trompe Chevalier d’un tir croisé.

74′ Excellent retour de Romero pour contrer Zaïre-Emery dans la surface.

75′ Penalty pour le PSG pour une main évidente de Romero sur un tir de Vitinha. Penalty incontestable.

76′ BUTTTTTTTTTT POUR LE PSG ET TRIPLE POUR VITINHA. Le Portugais prend à contre-pied Vicario. Son premier triplé avec le PSG. Le Portugais se rattrape de son erreur.

79′ Double changement pour le PSG. Ndjantou et Kvaratskhelia sont remplacés par Dembélé et G.Ramos .

. 83′ Su une frappe contrée, Chevalier détourne le ballon en corner. Le corner est dégagé par Pacho.

84′ Deux anciens Parisiens entrent en jeu du côté des Spurs, Xavi Simons et Odobert. De son côté, Kolo Muani, auteur d’un doublé, est sorti.

86′ Quelle action collective sublime du PSG mais G.Ramos ne profite pas de l’excellente remise de Dembélé pour conclure.

90′ Servi par F.Ruiz en première intention dans la profondeur, Dembélé, trop altruiste, décide de servir G.Ramos mais la défense des Spurs dégage en corner.

90′ Quatre minutes de temps additionnel.

90’+2 Après être bien intervenu devant Simons, L.Hernandez met un coup de coude inutile dans le visage de l’ancien Parisien. Ça sent le carton rouge pour le Français.

90’+3 Après avoir visionné les images, l’arbitre sort logiquement un carton rouge pour L.Hernandez.

90’+4 Dernier changement. L’homme du match, Vitinha, cède sa place à Zabarnyi. Le Portugais sort sous les ovations du Parc des Princes.

90’+6 C’est terminé au Parc des Princes. Grâce à une seconde période de haut vol et un triplé de Vitinha, le PSG s’impose face à Tottenham (5-3). Avec ce succès, le PSG remonte à la 2e place du classement.

Feuille de match Paris Saint-Germain / Tottenham

Cinquième journée de Ligue des champions – Stade : Parc des Princes – Horaire : 21 heures – Diffuseur : Canal Plus – Arbitre principal : Felix Zwayer – Arbitres assistants : Robert Kempter et Christian Dietz – Quatrième arbitre : Daniel Schlager – VAR : Sören Storks et Christian Dingert – Buts : Richarlison (35e), Vitinha (45e, 53e), Kolo Muani (50e, 73e), F.Ruiz (59e), Pacho (65e) – Cartons : Bergvall (45’+2), L.Hernandez (90’+3, rouge)

Le XI du PSG : Chevalier – Zaïre-Emery, Marquinhos (c), Pacho, Nuno Mendes (L.Hernandez, 46e) – J.Neves, Vitinha (Zabarnyi, 90’+4), F.Ruiz – Kvaratskhelia (Dembélé, 79e), Ndjantou (79e), Barcola (Lee, 56e) Remplaçants : Safonov, James, Beraldo, Zabarnyi (90e+4), G.Ramos (79e), Dembélé (79e), Lee (56e), L.Hernandez (46e), Mayulu, Mbaye

