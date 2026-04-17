LDC – PSG / Bayern Munich, une finale avant l’heure

Cette demi-finale de Ligue des champions entre le PSG et le Bayern Munich est attendue avec impatience par le monde du football.

Pour la troisième année de suite, le PSG se hisse en demi-finale de la Ligue des champions. Après avoir éliminé avec aisance Chelsea (8-2 en score cumulé) et Liverpool (4-0 en score cumulé), l’équipe de Luis Enrique fera face au Bayern Munich (28 avril – 6 mai). Une affiche entre les deux meilleures formations, une finale avant l’heure dans la reine des compétitions européennes. « C’est la rencontre que l’Europe entière attend, la promesse d’un bonheur absolu pour tous les amoureux du ballon rond et d’un duel étourdissant qui verra la meilleure équipe du continent éliminer l’autre meilleure équipe du continent », souligne Le Parisien.

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Les deux meilleures attaques de la Ligue des champions s’affrontent

Une analyse confirmée par Joshua Kimmich après la victoire face au Real Madrid (4-3) : « Je pense que les deux meilleures équipes d’Europe actuellement se rencontreront en demi-finales. » Si l’autre demi-finale entre l’Atlético de Madrid et Arsenal s’annonce moins réjouissante sur le papier, l’affiche entre le PSG et le Bayern Munich s’annonce, de son côté, indécise et passionnante. Les deux équipes sont rodées offensivement, avec 38 buts chacune en Ligue des champions. Si le club bavarois s’était imposé en novembre dernier au Parc des Princes (2-1) en phase de ligue, il affrontera un PSG plus en forme qu’à l’époque. Mais les joueurs de Luis Enrique devront réussir à contenir la fougue offensive des hommes de Vincent Kompany, qui ont inscrit 105 buts en Bundesliga, un record, mais aussi leur harcèlement et leur pressing tout terrain. « Un style de jeu qui demande un engagement total, une vraie caisse physique mais qui n’est pas sans risques. Les Allemands acceptent le déséquilibre à la perte du ballon et donc d’offrir des espaces dont pourraient profiter les hommes de Luis Enrique, redoutables en transition. »

Mais le champion d’Europe en titre peut aussi constater quelques faiblesses ces derniers temps chez le Rekordmeister. « Deux autres failles n’auront pas échappé au staff du PSG : une (logique) baisse de régime dans le dernier tiers de ses matchs et quelques largesses défensives sur coups de pied arrêtés, où les Munichois concèdent pratiquement la moitié de leurs buts en Bundesliga. Nul doute que Luis Enrique et Vincent Kompany sauront innover tactiquement, surprendre, contrecarrer l’autre afin de remporter ce rapport de force absolument déterminant. Un défi immense, peut-être bien l’un des plus relevés pour les deux coachs », conclut le quotidien francilien.