LdC – PSG / Brest : les compositions probables selon la presse

Ce mercredi soir (21h sur Canal Plus Foot), le PSG accueille le Stade Brestois dans le cadre du barrage retour de la Ligue des champions. Et malgré le net avantage du match aller (0-3), Luis Enrique devrait aligner une équipe compétitive.

Le PSG devra terminer le job ce mercredi soir au Parc des Princes. Après son beau succès à Roudourou (0-3) la semaine passée, le club de la capitale ne devra laisser aucun suspense face au Stade Brestois. Pour cela, Luis Enrique pourra compter sur un groupe quasi au complet où seul Warren Zaïre-Emery, qui se remet d’une entorse à la cheville, manquera à l’appel.

Kvaratskhelia ou Doué en attaque ?

Et preuve de l’importance de cette rencontre, le coach parisien alignera sa meilleure formation possible. Dans les buts, Gianluigi Donnarumma prendra place. En défense, pas de surprise non plus avec les titularisations d’Achraf Hakimi et Nuno Mendes dans les couloirs et la charnière-type Marquinhos – Willian Pacho. Dans l’entrejeu, Fabian Ruiz devrait enchaîner aux côtés de Vitinha et João Neves. En revanche, un doute subsiste pour accompagner Bradley Barcola et Ousmane Dembélé en attaque. L’Equipe donne sa préférence à Désiré Doué sur l’aile droite. De son côté, Le Parisien privilégie l’option Khvicha Kvaratskhelia en ailier gauche, décalant ainsi Bradley Barcola dans le couloir droit.

Le XI probable du PSG (L’Equipe) : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (c), Pacho, Nuno Mendes – J.Neves, Vitinha, F.Ruiz – Doué, Dembélé, Barcola

Le XI probable du PSG (Le Parisien) : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (c), Pacho, Nuno Mendes – J.Neves, Vitinha, F.Ruiz – Barcola, Dembélé, Kvaratskhelia

Le XI probable de Brest : Bizot – Lala, Chardonnet (c), Coulibaly, Haïdara – Camara, Lees-Melou, Magnetti – Doumbia – Baldé, Ajorque

