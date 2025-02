LdC – PSG / Brest : Michael Oliver au sifflet

Ce mercredi soir (21h sur Canal Plus Foot), le PSG affronte le Stade Brestois en barrage aller de la Ligue des champions. Et un arbitre anglais dirigera cette rencontre.

Le PSG devra terminer le travail au Parc des Princes. Après son large succès à Roudourou (0-3) en barrage aller de la Ligue des champions, le club de la capitale reçoit le Stade Brestois ce mercredi soir (21h sur Canal Plus Foot) pour la confrontation retour. Et l’UEFA a dévoilé le corps arbitral de cette affiche 100% française.

Michael Oliver déjà au sifflet face à Salzbourg

Ce match entre le PSG et le Stade Brestois sera dirigé par Michael Oliver. Il sera assisté par ses compatriotes Stuart Burt et James Mainwaring. Andrew Madley sera le quatrième arbitre. Enfin, le VAR a été confié à Michael Salisbury et Peter Bankes. Cette saison, l’Anglais de 39 ans a déjà officié pour une rencontre du PSG, lors de la victoire face au RB Salzbourg (0-3) début décembre. Par le passé, il avait déjà arbitré à trois reprises les Rouge & Bleu lors du succès contre la Real Sociedad la saison dernière (1-2, huitièmes de finale retour), le match nul face au SL Benfica en 2022 (1-1, phase de groupes) et la défaite contre le Bayern Munich en février 2023 (1-0, huitième de finale aller). En six matches de Ligue des champions dirigés cette saison, Michael Oliver a distribué 33 cartons jaunes, 1 carton rouge et sifflé un penalty.