LdC – PSG / Inter : les compositions officielles

Ce samedi soir (21h sur M6 et Canal Plus), le PSG dispute sa finale de Ligue des champions à Munich face à l’Inter Milan. Et les deux coaches ont dévoilé les compositions d’équipes.

C’est le jour J. Après plusieurs semaines d’attente, le PSG affronte l’Inter Milan en finale de Ligue des champions. Et pour cette rencontre historique, Luis Enrique peut compter sur un groupe au complet. Et sans surprise, le coach parisien a aligné sa meilleure formation pour venir à bout des Nerazzurri.

Doué titulaire en attaque

Dans les buts, Gianluigi Donnarumma est titulaire. Il sera protégé par la défense-type Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho et Nuno Mendes. Dans l’entrejeu, João Neves, Vitinha et Fabian Ruiz sont associés. Remis de sa migraine qui l’avait privé de la finale de Coupe de France le week-end dernier, Khvicha Kvaratskhelia retrouve sa place de titulaire sur l’aile gauche de l’attaque. De l’autre côté, Désiré Doué a été préféré à Bradley Barcola pour débuter cette rencontre. Enfin, en pointe, Ousmane Dembélé est sans surprise titulaire.

En face, le coach de l’Inter, Simone Inzaghi, peut aussi compter sur son équipe-type. Dans les buts, Yann Sommer débute. La défense à trois avec Benjamin Pavard, de retour de blessure, Francesco Acerbi et Alessandro Bastoni est aligné. Federico Dimarco et Denzel Dumfries occuperont les rôles de pistons dans ce 3-5-2. Le trio du milieu est formé des expérimentés Nicolo Barella, Hakan Çalhanoğlu et Henrikh Mkhitaryan. Enfin, pour l’attaque, Lautaro Martinez est associé à Marcus Thuram.

Feuille de match Paris Saint-Germain / Inter Milan

Finale de Ligue des champions – Stade : Allianz Arena de Münich – Horaire : 21 heures – Diffuseurs : M6 & Canal Plus – Arbitre principal : Istvan Kovacs – Arbitres assistants : Mihai Marica et Ferencz Tunyogi– Quatrième arbitre : João Pinheiro – VAR : Dennis Higler

Le XI du PSG : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (c), Pacho, Nuno Mendes – J.Neves, Vitinha, F.Ruiz – Doué, Dembélé, Kvaratskhelia Remplaçants : Safonov, Tenas, Kimpembe, G.Ramos, Lee, L.Hernandez, Mayulu, Barcola, Zaïre-Emery, Beraldo, Mbaye

: Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (c), Pacho, Nuno Mendes – J.Neves, Vitinha, F.Ruiz – Doué, Dembélé, Kvaratskhelia Le XI de l’Inter : Sommer – Pavard, Acerbi, Bastoni – Dumfries, Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco – L.Martinez (c), M.Thuram Remplaçants : Gennaro, J.Martinez, De Vrij, Zielinski, Arnautovic, Frattesi, Asllani, Augusto, Bisseck, Darmian, Zalewski, Taremi

: Sommer – Pavard, Acerbi, Bastoni – Dumfries, Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco – L.Martinez (c), M.Thuram

