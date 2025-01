LdC – PSG / Manchester City : L’avant-match en podcast avec Canal Supporters !

A l’occasion de la septième journée de Ligue des Champions, le PSG affronte Manchester City. Pour cette rencontre qui se jouera ce mercredi (21h sur Canal +) au Parc des Princes, l’équipe de Canal Supporters a fait son avant-match en live, la rediffusion à retrouver en podcast sur toutes les plateformes.

Optimisme, pessimisme, excitation, peur ou confiance ? Quel sentiment vous domine à près de 24h du match le plus important de la saison du Paris Saint-Germain ? N’hésitez à le partager avec les équipes de Canal Supporters dans l’espace commentaire mais aussi sur tous les réseaux du site. A l’occasion de cette septième journée de Ligue des Champions, un avant-match a été fait ce mardi 21 janvier dans la matinée, avec nos journalistes Jonathan Bensadoun, Mehdi Houzirane et Hugo Bouchara de l’équipe CS. Ce dernier est dès à présent à retrouver en rediffusion audio sur toutes les plateformes de streaming (Apple Podcast, Spotify, Deezer …). L’occasion de se pencher sur l’approche du match, le onze idéal, ou encore les pronostics. Bonne écoute, et n’oubliez pas les 5 étoiles pour le soutien !