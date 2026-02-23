LdC – PSG Monaco : István Kovács au sifflet

Ce mercredi soir (21h sur Canal Plus), le PSG et l’AS Monaco s’affronteront pour le barrage retour de la Ligue des champions. Et l’UEFA a dévoilé le corps arbitral de cette rencontre.

Après avoir récupéré son fauteuil de leader en Ligue 1, le PSG devra désormais valider son ticket pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Victorieux sur la pelouse de l’AS Monaco (3-2) en barrage aller, le club de la capitale accueille ce mercredi soir (21h sur Canal Plus) la formation de Sébastien Pocognoli pour la manche retour.

L’arbitre de la finale PSG / Inter

Et à J-2 du match, l’UEFA a dévoilé le corps arbitral de cette rencontre. C’est l’arbitre roumain István Kovács qui dirigera cette rencontre. Il sera accompagné de ses compatriotes Mihai Marica et Ferencz Tunyogi. Szabolcs Kovacs sera le quatrième arbitre. Enfin, le Néerlandais Pol van Boekel et l’Italien Marco Di Bello officieront à la VAR.

István Kovács rappellera d’excellents souvenirs aux Rouge & Bleu. En effet, le Roumain de 41 ans était au sifflet lors de la finale de Ligue des champions face à l’Inter Milan (5-0). Il a également aux commandes lors de la qualification historique à Anfield, face à Liverpool, la saison passée (0-1, 1-4 T.A.B) ou encore lors de la large victoire en Coupe du monde des Clubs contre l’Atlético de Madrid (4-0). Son bilan avec le PSG est de 5 victoires et 2 défaites, toutes compétitions confondues. Cette saison en Ligue des champions, István Kovács a dirigé cinq rencontres pour un total de 24 cartons jaunes et 1 carton rouge distribués.

PSG / Galatasaray (5-0, phase de groupes 2019-2020)

Newcastle / PSG (4-1, phase de groupes 2023-2024)

FC Barcelone / PSG (1-4, quart de finale retour 2023-2024)

Bayern Munich / PSG (1-0, phase de groupes 2024-2025)

Liverpool / PSG (0-1, 1-4 T.A.B, huitième de finale retour 2024-2025)

PSG / Inter Milan (5-0, finale 2024-2025)

PSG / Atlético de Madrid (4-0, phase de groupes Coupe du monde des clubs)