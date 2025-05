LdC – PSG ou Inter Milan ? Maxwell a fait son choix !

Le PSG dispute sa deuxième finale de Ligue des Champions ce samedi 31 mai (21h sur M6 et Canal +) à Munich face à l’Inter Milan. Invité à s’exprimer sur la rencontre, l’ancienne gloire des deux clubs, Maxwell, a fait son choix.

Entre 2006 et 2009, Maxwell a porté les couleurs de l’Inter Milan avant de finir sa carrière sous les cieux parisiens de 2012 à 2017. Ainsi, le latéral gauche brésilien était l’invité de Rothen S’enflamme sur les ondes d’RMC, et a eu l’occasion de se confier sur sa préférence pour la finale de C1 entre ses deux anciens clubs : « J’aborde cette semaine avec beaucoup d’envie de voir le match. J’ai beaucoup de respect pour les deux clubs par lesquels je suis passé. Avec le Paris Saint-Germain j’ai construit une relation très très forte, grâce aux moments que j’ai passé sur le terrain mais aussi dans l’administration du club. Donc oui, beaucoup d’envie de voir le match, mais avec l’ambition de voir le Paris Saint-Germain remporter cette coupe« . Après avoir donné sa préférence, Maxwell s’est exprimé sur les anciens Parisiens dans l’attente de la première C1 du club de la capitale : « Je pense que mon passage au PSG, de participer au début du projet, de voir où le club en est aujourd’hui… C’était notre envie à tous de voir le PSG en finale, et j’espère de tout mon cœur qu’il remportera ce match« .

L’ancien joueur qui a disputé 214 rencontres avec le PSG pour 13 buts et 25 passes décisives, s’est ensuite exprimé sur la différence entre sa génération et celle d’aujourd’hui sous les cieux parisiens : « C’est difficile de dire ce qu’ils nous manquaient… On avait tellement de bons joueurs sur le terrain, on a fait des bons matchs avec beaucoup de qualité, mais je pense que cela fait partie de l’évolution du projet. On avait tellement de bons joueurs mais il y avait cette obsession de remporter la Ligue des Champions sans passer par le processus qui mène à la victoire. Aujourd’hui, le club est passé dans une autre dimension et l’équipe a une stabilité que nous n’avions pas avant« .