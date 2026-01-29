LDC – Quand aura lieu le tirage au sort des barrages ?

Après son match nul face à Newcastle (1-1), le PSG devra passer par les barrages de la Ligue des champions. Et les Parisiens connaîtront leur futur adversaire ce vendredi.

Le PSG n’aura pas atteint son objectif. En course pour une qualification directe pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, le club parisien devra finalement passer par les barrages, comme la saison passée. Avec une fin de phase de ligue compliquée (deux nuls et une défaite), les joueurs de Luis Enrique ont chuté à la 11e place au classement et disputeront les play-off les 17-18 février puis 24-25 février.

Vendredi à midi

Et les Rouge & Bleu connaissent déjà leurs potentiels adversaires : l’AS Monaco ou Qarabağ. Ils seront fixés sur leur sort ce vendredi 30 janvier à Nyon, en Suisse, lors du tirage au sort de l’UEFA, programmé à midi et diffusé sur Canal Plus. Tête de série, le PSG se déplacera en Principauté ou en Azerbaïdjan au match aller avant de recevoir au Parc des Princes lors de la manche retour. En cas de qualification pour les huitièmes, le club parisien affrontera soit Chelsea, soit le FC Barcelone. Le tirage au sort des huitièmes, quarts et demi-finales aura lieu le 27 février prochain.

Les tête de série des barrages

Real Madrid (Espagne)

Inter Milan (Italie)

Paris Saint-Germain (France)

Newcastle United (Angleterre)

Juventus Turin (Italie)

Atlético de Madrid (Espagne)

Atalanta Bergame (Italie)

Bayer Leverkusen (Allemagne)

Les non têtes de série