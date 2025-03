LdC : Que vaut vraiment Liverpool à Anfield sur la scène européenne ?

Après sa cruelle défaite au match aller, le PSG se rendra à Anfield, le terrain de Liverpool, pour la manche retour de son huitième de finale de Ligue des Champions. Une rencontre qui a tout d’un véritable défi pour les Parisiens qui devront réaliser un véritable exploit en aller chercher un ticket pour les quarts de finale.

Au terme d’un match totalement dominé, le Paris Saint-Germain s’est tout de même incliné (0-1) face à Liverpool au Parc des Princes. A son niveau de jeu affiché ce mercredi soir, le club de la capitale peut compter sur l’enthousiasme et l’assurance qui s’est dégagée de ses joueurs et son coach dans les déclarations d’après-match. Après avoir dominé de la tête aux pieds l’actuel leader de Premier League, le PSG peut également se dire qu’il n’y qu’un seul but remonter. En montrant le même visage qu’à l’occasion de ce match aller, dans un autre soir, l’exploit est réalisable. Cependant, certains chiffres (dressés par le compte X @statistiquesPSG) peuvent compliquer la tâche au Paris Saint-Germain. En effet, Liverpool a perdu 23 matchs à Anfield dans son histoire, dont 13 étaient des matchs retours, et 8 ont abouti à des éliminations : Face au Ferencvaros en 1968, à l’Etoile Rouge de Belgrade lors de la saison 1973 – 1974, au Genoa en 1992, au Spartak Moscou en 1992 – 1993, à Bröndby en 1995 – 1996, au Celta Vigo en 1998 – 1999, à Benfica 2005 – 2006 puis face à l‘Atlético Madrid lors de la saison 2019 – 2020.

Alors, le PSG parviendra t-il a devenir le neuvième club du Vieux Contient à éliminer Liverpool d’une compétition européenne à Anfield ? Les logiciels de statistiques peinent à y croire en accordant 15,4% de chances de se qualifier en 1/4 de finale de C1 pour Opta, ou 16% pour X Football meets data.