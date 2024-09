Le PSG est désormais fixé sur ce qui l’attend en Ligue des Champions cette saison. Si le début de saison est étincelant pour les hommes de Luis Enrique, qu’en est-il pour leurs futurs adversaires sur la scène européenne ?

Le premier adversaire du Paris Saint-Germain sur la scène européenne en 2024/2025 est le Girona FC. Véritable sensation la saison passée en Liga, le club catalan s’apprête donc la première campagne de Ligue des Champions, et l’histoire retiendra que son premier adversaire aura été le PSG. La rencontre se jouera au Parc des Princes le 18 septembre prochain (21h sur Canal +). Quel adversaire pour les Parisiens ? En ce début de saison, les hommes de Michel surfent sur leurs résultats de la saison passée. En quatre matchs de Liga, ces derniers dressent un bilan d’un match nul, une défaite, et deux victoires. Le revers (0-3) a été subi sur la pelouse de l’Atlético Madrid, quand le match nul (1-1), a été concédé sur le terrain du Bétis Séville, en ouverture du championnat. Dans le jeu, le champion olympique 2024 Abel Ruiz et les siens offre du spectacle à leurs supporters, avec une philosophie offensive, fidèle à ce qui était proposé en 2023/2024.

Les poids lourds

Dans son parcours européen, le PSG a hérité de quatre gros poissons qui sont Arsenal, le Bayern Munich, Manchester City et l’Atlético Madrid. Les Gunners de Mikel Arteta démarrent bien leur saison en Premier League, malgré le fait d’avoir déjà laissé filer deux points lors de la dernière journée en date face à Brighton (1-1), une rencontre que les londoniens ont joué à 10 dès le 49e minute. Lors des deux premières journées de PL, Arsenal s’est imposé deux fois face à Wolverhampton (2-0) puis Aston Villa (0-2). Les vice-champion d’Angleterre en titre se dresseront face au PSG le 1er octobre prochain à l’Emirates Stadium à l’occasion de la 2nd journée de C1. Un véritable choc et un véritable test pour les hommes de Luis Enrique. D’ici là, Arsenal devra affronter Tottenham dans son derby londonien, l’Atalanta Bergame pour son entrée en lice en Ligue des Champions, ou encore Manchester City pour un choc au sommet en Premier League.

Le PSG trouve un autre adversaire en Premier League dans son parcours européen : Manchester City. Les champions d’Angleterre en titre réalisent le même début de saison que les Parisiens avec trois victoires en autant de match, dont un succès (0-2) sur la pelouse de Chelsea à l’occasion de la première journée. Le club de la capitale accueillera les Citizens lors de l’avant-dernière journée de C1, le 22 janvier prochain. Deux mois avant, le 26 novembre prochain, le PSG se déplacera sur la pelouse du Bayern Munich. Les Bavarois n’ont eux disputer que deux journées de Bundesliga avant cette trêve internationale, et n’affiche pour le moment pas leur meilleur visage. Des failles légitimes avec l’arrivée de Vincent Kompany comme nouvel entraîneur sur le banc, largement constatée lors de la première rencontre de la saison, face à Wolfsburg (victoire 2-3) au cours de laquelle les Bavarois ont eu tout le mal du monde à se défaire de leurs adversaires. Le dernier gros poissons du parcours en Ligue des Champions du PSG est l’Atlético Madrid. Les Colchoneros dressent un bilan de deux matchs nuls et deux victoires en quatre journées de Liga, dont un large succès à domicile (3-0) face à … Gérone. Ces derniers se dresseront face au Paris Saint-Germain le mercredi 6 novembre au Parc des Princes. Dans le jeu, les hommes de Diego Simeone restent fidèles à leur identité, avec l’apport de Robin Le Normand en défense, Conor Gallagher au milieu de terrain ou encore Julian Alvarez en attaque. Avec du talent en plus, l’Atlético Madrid peut être un adversaire redoutable pour le PSG.

Le RB Salzbourg, Stuttgart et le PSV Eindhoven

En Eredivisie, le PSV Eindhoven réalise un début de saison canon : 4 matchs pour 4 victoires. En ce début de saison, les hommes de Peter Bosz ont inscrit 18 buts pour seulement 3 encaissés. Dominateurs dans leur championnat local, Johan Bakayoko et ses coéquipiers devront se mettre au niveau notamment le mardi 22 octobre prochain face au PSG sur la pelouse du Parc des Princes à l’occasion de la troisième journée de C1.

En Allemagne, Stuttgart connaît un début de saison compliqué. Après sa défaite en Supercoupe nationale face au Bayer Leverkusen aux tirs au but, les hommes de Sebastian Hoeness se sont inclinés (3-1) face à Fribourg, avant de concédé le nul (3-3) à domicile face à Mayence. Entre temps, Stuttgart a remporté son premier tour de Coupe d’Allemagne (0-5) face à SC Preußen Münster, club de deuxième division allemande. Stuttgart sera le dernier adversaire du PSG dans cette saison régulière de Ligue des Champions, le mercredi 29 janvier 2025.

Le dernier adversaire a abordé pour le PSG sera le RB Salzbourg. Le club autrichien sera le dernier adversaire européen de l’année civile 2024 pour le club de la capitale, le mardi 10 décembre prochain à la Red Bull Arena. Le RB Salzbourg a démarré sa saison très tôt, le 26 juillet dernier, avec le premier tour de la coupe d’Autriche, une rencontre remportée 0-6. Au cours de son été, le club de la galaxie Red Bull a disputé deux tours de barrages pour se faire sa place en saison régulière de Ligue des Champions. Le premier face au FC Twente (2-1 ; 3-3) et le second face au Dynamo Kiev (0-2 ; 1-1). En championnat, le RB Salzbourg a disputé 4 journée, pour un bilan de 3 victoires et 1 défaite. Cette dernière (3-2) a été concédée sur la pelouse du Rapid Vienne ce dimanche 1er septembre.