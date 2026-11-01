LDC – Quelle attaque du PSG pour affronter Villarreal ?

Ce mardi soir (21h sur Canal+), le PSG affronte Villarreal en Ligue des champions. Avec les absences d’Ousmane Dembélé et de Khvicha Kvaratskhelia, quelle attaque Luis Enrique alignera-t-il ?

Avec trois victoires en autant de rencontres disputées en Ligue des champions, le PSG peut faire un pas supplémentaire vers une qualification directe pour les huitièmes de finale de la compétition. Pour cela, le double champion d’Europe devra venir à bout de Villarreal, au stade de la Céramique.

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Qui pour accompagner Doué ?

Cependant, Luis Enrique devra une nouvelle fois composer sans quatre joueurs cadres : Nuno Mendes, Marquinhos, Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia. En défense, Lucas Hernandez et Illia Zabarnyi sont pressentis pour dépanner, tandis que le trio João Neves, Vitinha et Fabian Ruiz devrait une nouvelle fois être aligné dans l’entrejeu. En revanche, en attaque, le coach parisien devra faire un choix. Si la place de Désiré Doué est assurée, qui pourrait l’accompagner ? Selon L’Équipe, « Maghnes Akliouche joue beaucoup mais Mika Godts semble lancé. Si le Belge est aligné côté gauche, l’ex-Rennais jouera à droite. » Malgré une panne d’efficacité ces dernières semaines, Ferran Torres part avec une longueur d’avance en pointe de l’attaque.

Le XI probable du PSG (L’Équipe) : Safonov – Hakimi (c), Zabarnyi, Pacho, L. Hernandez (ou Zaïre-Emery) – J. Neves, Vitinha, F. Ruiz – Akliouche (ou Godts), Ferran Torres, Doué.