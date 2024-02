A deux jours du huitième de finale de Ligue des Champions face à la Real Sociedad, il existe quelques interrogations du côté du PSG quant au onze de départ. S’il dispose de la grande majorité de ses joueurs outre les blessures longue durée, Luis Enrique devra faire les bons choix pour son entrejeu.

Lors des grands rendez-vous européens ou internationaux, le milieu de terrain est souvent qualifié comme secteur de jeu primordiale au moment de faire les comptes. Pour le Paris Saint-Germain, des incertitudes demeurent dans ce secteur de jeu, à deux jours du huitième de finale aller face à la Real Sociedad. Entre le choix des hommes et ses intentions, Luis Enrique aura des choix importants à faire autour de Warren Zaïre-Emery. Le titi parisien semble être la seule certitude au milieu de terrain, une des rares dans le onze de départ et ce, depuis le début de la saison. En ce sens, les places restent à prendre entre Manuel Ugarte, Vitinha, Marco Asensio, Fabian Ruiz, ou encore Kang-In Lee. Cinq joueurs pour deux places restantes.

Quelles intentions face à la Real Sociedad ?

Pour qualifier le jeu de la Real Sociedad, de nombreux observateurs du football espagnol parlent du meilleur football pratiqué en Liga cette saison. En ce sens, et quand on sait que le groupe d’Imanol Alguacil est une équipe joueuse, on peut imaginer Luis Enrique faire le choix de la possession, du contrôle, comme à son habitude, et choisir ses hommes en conséquence. C’est dans ce contexte que l’ancien sélectionneur de La Roja pourrait s’appuyer, autour de Warren Zaïre-Emery, sur Fabian Ruiz et Vitinha. L’Espangol et ancien de Naples compte 90% de ses passes réussies en 22 matchs toutes compétitions confondues et 4,9 ballons perdus en moyenne par match. Des chiffres qui pourraient faire de lui le titulaire face à la Real Sociedad afin de ressortir le ballon au mieux. En balance avec Manuel Ugarte pour le rôle de sentinelle, l’Uruguayen compte lui 92% de passes réussies, mais 6,6 ballons perdus en moyenne par match. Si ce dernier a été auteur d’une bonne rencontre face au LOSC lors de la dernière journée de Ligue 1 Uber Eats (victoire 3-1), Manuel Ugarte affiche dans les duels une réussite de 51%, quand Fabian Ruiz a remporté 67% de ses duels depuis le début de la saison.

Image : Canal Supporters

Le meneur de jeu, du classique ou du neuf ?

Un cran plus haut, dans le rôle de meneur de jeu, l’habituel titulaire est Vitinha. Sur le plan des chiffres, le Portugais affiche 90% de ses passes réussies, 9,4 ballons perdus en moyenne par match, mais aussi 1,4 tirs. Cependant, lors de la 21e journée de championnat face au LOSC, Marco Asensio s’est parfaitement inséré au milieu de terrain en y ajoutant sa patte technique. Si l’Espagnol est légèrement plus décisif que Vitinha, le manque d’automatisme à ce poste pourrait tout de même pousser Luis Enrique à ne pas prendre grand risque en faisant confiance au numéro 17 Rouge & Bleu pour faire le lien entre le milieu et l’attaque. Dans la course également, Kang-In Lee semble trop court pour postuler à une place de titulaire, mais pourrait tout de même avoir un rôle à jouer s’il intègre le groupe de Luis Enrique, selon la physionomie du match face à la Real Sociedad.