LdC – Ramos, jeunesse, buts… Les chiffres de la victoire du PSG à Barcelone

Ce mercredi en Ligue des champions, un PSG décimé est parvenu à s’imposer sur le gong face au FC Barcelone (1-2) au terme d’une prestation collective aboutie.

Malgré une multitude d’absences, ce PSG de Luis Enrique reste insubmersible. Avec cinq cadres forfaits (Marquinhos, João Neves, Désiré Doué, Khvicha Kvaratskhelia et Ousmane Dembélé), cette jeune équipe parisienne a réussi à renverser le FC Barcelone grâce à des buts de Senny Mayulu et Gonçalo Ramos.

À lire aussi : Barcelone / PSG – La presse espagnole à genoux devant la prestation parisienne

Le PSG, une machine à buts en Ligue des champions en 2025

Et au lendemain de cette rencontre, le club parisien a partagé des chiffres autour de cette rencontre, via son site officiel. La formation barcelonaise est un adversaire qui réussit bien aux Rouge & Bleu ces derniers temps. En effet, les champions d’Europe ont enchaîné une troisième victoire d’affilée en Catalogne après celles en février 2021 (1-4) et en avril 2024 (1-4). Le PSG devient ainsi la première équipe de l’histoire à remporter trois rencontres consécutives à l’extérieur contre le FC Barcelone en compétition européenne majeure. Pourtant mené au score, le club parisien a une nouvelle fois renversé la situation pour la 8e fois en 2025, un record dans l’histoire du club sur une année civile.

Et le PSG a réalisé cette performance avec une équipe très jeune sur le terrain. Ce mercredi, la moyenne d’âge du PSG était de 23 ans et 99 jours sur la pelouse de Montjuïc, soit la deuxième plus jeune équipe championne d’Europe à débuter un match de Ligue des champions, derrière le FC Barcelone de la saison 2011-2012 face au BATE Borisov (23 ans et 93 jours). Et un Titi a marqué ce match de son empreinte : Senny Mayulu. Le milieu offensif de 19 ans a marqué lors de 3 de ses 4 derniers matches de C1 (Brest, Inter Milan et FC Barcelone). Une nouvelle fois buteur en sortie de banc, Gonçalo Ramos est entré dans l’histoire du PSG en devenant le meilleur buteur-remplaçant avec 17 buts. Enfin, depuis le début de l’année 2025, les Rouge & Bleu ont inscrit 38 buts en Ligue des champions, « égalant le record pour une équipe sur une même année civile dans l’histoire de la compétition détenu par Manchester United, en 2002. »