LdC : Randal Kolo Muani disponible pour PSG / PSV ?

Ces dernières heures avant la troisième journée de Ligue des Champions entre le PSG et le PSV, le flou perdure autour de la présence de Randal Kolo Muani. L’attaquant français s’est toutefois entraîné avec le groupe à la veille de la rencontre.

A l’occasion de la huitième journée de Ligue 1, le PSG s’est imposé au Parc des Princes ce week-end (4-2) face au RC Strasbourg. Une rencontre à laquelle n’a pas pris part Randal Kolo Muani. En effet, l’attaquant français de 25 ans a été touché à la cheville la veille à l’entraînement et a ainsi été ménagé. Ce lundi 21 octobre au matin, le numéro 23 du PSG a retrouvé l’entraînement collectif et une décision devrait être prise quant à sa participation ou pas à la troisième journée de Ligue des Champions ce mardi (21h sur Canal +) face au PSV Eindhoven. Selon RMC Sport, « ses sensations sont meilleures« , et la décision devrait tomber au plus tard ce lundi soir « avec une tendance positive ». A ce sujet, Luis Enrique a été interrogé en conférence de presse plus tôt dans la journée : « J’ai des joueurs disponibles et tous les joueurs disponibles peuvent jouer comme titulaires« . Une réponse qui n’aide pas des masses à y voir plus claire, mais n’infirme pas non plus les infirmations de cet après-midi et l’optimisme de mise quant à la participation de Randal Kolo Muani à la rencontre de ce mardi au Parc des Princes.