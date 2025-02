LdC : Retour en chiffres sur la victoire du PSG face à Brest

Le PSG s’est largement imposé face au Stade Brestois (7-0) pour son match retour de barrage de Ligue des Champions. Retour en chiffres sur une victoire au caractère historique.

Le Parc des Princes a eu le droit à un festival de buts ce mercredi soir et une performance historique. En effet, avec sa victoire 7-0, le PSG a signé là sa plus large victoire sur la scène européenne de son histoire. A l’inverse, le Stade Brestois à enregistré la plus lourde défaite pour un club français en Ligue des Champions. Au score cumulé, le club de la capitale l’emporte donc 10-0, le plus large succès de l’histoire de C1 pour une double confrontation, derrière celle du Bayern Munich (12-1) face au Sporting Portugal en 8e de finale lors de la saison 2008 / 2009. Sur le plan individuel, le Paris Saint-Germain est le premier club à compté 7 buteurs différents au cours d’un même match de Ligue des Champions, mais également le premier club à compter trois entrants en jeu faire trembler les filets (Désiré Doué, Gonçalo Ramos et Senny Mayulu).

Collectivement, le PSG valide son ticket pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions pour la 13e saison consécutive. soit depuis 2012 / 2013. Sur la même période, seuls le Real Madrid et le Bayern Munich peuvent en dire autant. Ce barrage retour de C1 était également l’occasion pour Khvicha Kvaratskhelia d’inscrire son premier but sur la scène européenne avec le Paris Saint-Germain.