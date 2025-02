LdC : Retour en chiffres sur la victoire du PSG face à Brest

A l’occasion du barrage aller de Ligue des Champions, le PSG s’est largement imposé (0-3) face au Stade Brestois. Retour en chiffres et faits sur cette victoire étincelante.

Le 1er février dernier, le PSG s’est déplacé sur la pelouse du Stade Brestois pour le compte de la 20e journée de Ligue 1 et l’a emporté 2-5. Ce mardi, c’est au Roudourou que le barrage aller de C1 s’est joué et l’issue a été la même : victoire 0-3 des Parisiens. A l’occasion des quarts de finale de Coupe de France, le club de la capitale retrouvera une nouvelle fois la Bretagne avec un match face au Stade Briochin le 26 février prochain. Dans sa série en cours, le Paris Saint-Germain « n’a perdu aucun de ses 31 derniers matches contre Brest toutes compétitions confondues (23 victoires, 8 nuls), établissant la meilleure série d’invincibilité de son histoire contre un même adversaire« , souligne le PSG sur son site officiel. Ce seizième de finale de Ligue des Champions face au Stade Brestois a été l’occasion pour Marquinhos de prendre part à sa 100e partie européenne avec le PSG. Depuis son premier match en C1 en Rouge & Bleu, le capitaine parisien ne voit que 7 joueurs compter plus de matchs de Ligue des Champions. Le Brésilien est le premier joueur à atteindre ce record de cap sur la scène européenne avec un club français.

Ousmane Dembélé au top

Sur la pelouse du Roudourou, Ousmane Dembélé a fait trembler les filets pour les 15e fois toutes compétitions confondues en 2025, égalant ainsi son total sur toute l’année 2016. Depuis près d’un mois, aucun joueur évoluant dans le top 5 européen ne fait mieux que le numéro 10 parisien. Par ailleurs, Ousmane Dembélé a inscrit un but lors des 8 derniers matchs toutes compétitions confondues, égalant le record de Neymar, Carlos Bianchi, ou encore Kylian Mbappé. Ce samedi sur la pelouse du Toulouse FC, l’international français a donc l’occasion de battre un record. Cette série en cours est également la meilleure en cours dans le top 5 européen, à égalité avec Alexander Isaak avec Newcastle entre décembre et janvier.