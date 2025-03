LdC – Rio Ferdinand : « C’est un carton rouge ! », à propos de la faute de Konaté sur Barcola

A l’occasion de son huitième de finale aller, le PSG s’est incliné (0-1) face à Liverpool au terme d’un match maîtrisé de bout en bout. Si le sort a semblé ne pas être favorable aux Parisiens, l’arbitrage non plus.

Alors que le Paris Saint-Germain semblait maîtriser son sujet et être dans une position confortable pour remporter cette manche aller face à Liverpool au Parc des Princes, le gardien de but Alisson en a décidé autrement. Auteur du « match de sa vie » selon ses propres dires, le portier brésilien a écœuré les attaquants du PSG. Cependant, le match aurait pu prendre une autre tournure si les hommes d’Arne Slot avaient été réduits à 10. En effet, entre la 25e minute de jeu et la 27e, Bradley Barcola est victime d’une faute, poussé dans le dos par Ibrahima Konaté le numéro 29 du Rouge & Bleu tombe aux abords de la surface de réparation. Une action qui pousse Davide Massa, arbitre de la rencontre, à se faire interpeller par ses paires dans l’oreillette, pour au final ne pas revenir sur l’action. Si le défenseur français des Reds a estimé au micro de Canal + qu’il n’y avait absoluement pas faute, de nombreux observateurs étaient étonnées de ne pas voir Liverpool réduit à 10. C’est le cas de Rio Ferdinand : « C’est une faute. Et c’est dans son dos, c’est une faute. C’est un carton rouge. Si ce n’est pas un carton rouge, je serai étonné. Et ce serait dommage que cela se poursuive à 10 contre 11, car vous voulez que les meilleurs joueurs jouent à égalité pendant les 90 minutes« , a déclaré l’ancien international anglais désormais consultant sur les antennes de TNT Sports.

Au moment du verdict du visionnage de l’action du côté de la VAR, l’ancienne gloire de Manchester United a réagi : « Je n’en reviens pas à quel point Liverpool a de la chance sur ce coup. Comment se fait-il que la VAR ne l’ait pas détecté ? Il se cogne entre les omoplates de son dos« . Une action qui, à la mi-temps de la rencontre, a poussé Luis Campos a aller à la rencontre de l’arbitre italien sur le chemin des vestiaires : « C’est rouge ou penalty n’importe où dans le monde, c’est rouge ou penalty n’importe où dans le monde !« , s’est exclamé le directeur sportif portugais.