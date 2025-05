LdC : Rumeurs, mercato, frustration … l’Inter Milan à J-10 de la finale face au PSG

A dix jours de la finale de Ligue des Champions, les yeux parisiens surveillent du coin de l’œil les cieux milanais. Entre les résultats sportifs et l’actualité en dehors du terrain, le futur adversaire du PSG n’entre pas dans les meilleures conditions dans sa préparation pour le 31 mai prochain.

Alors que la finale de Ligue des Champions approche à grands pas, le PSG et l’Inter Milan ne peuvent avoir l’esprit à Munich. En effet, le groupe de Luis Enrique doit encore préparer et disputer la finale de Coupe de France, et les hommes de Simone Inzaghi la 38e et dernière journée de Série A, à l’occasion de laquelle un sacre est encore possible. Outre le terrain, l’actualité de l’Inter Milan est occupée par l’avenir de son coach. En effet, de récentes informations en provenance d’Italie et d’Arabie Saoudite, font état d’un accord ficelé entre le technicien transalpin et le club d’Al-Hilal. Plus encore, Simone Inzaghi serait prêt à s’engager avec le deuxième de Saudi Pro League dès le lendemain de la finale de Ligue des Champions. Dans ce sens, des proches de l’entraîneur auraient été aperçus à Riyad afin d’observer les détails d’une arrivée (qualité de vie, logement, écoles …). Cependant, ce mercredi 21 mai, Gianluca Di Marzio, journaliste pour Sky Sport en Italie, affirme que tout cela ne devrait pas aboutir : « Simone Inzaghi a bien été tenté par la proposition choc d’Al Hilal. Mais l’entraîneur des Nerazzurri a décidé de rejeter les avances saoudiennes« . En plus de ne pas avoir pour projet de rejoindre l’Arabie Saoudite, Simone Inzaghi, se concentrant seulement sur la finale de C1, n’a pas l’intention non plus d’échanger avec sa direction pour évoquer sa prolongation de contrat.

L’Inter Milan boude la presse en Italie

Lors de la dernière journée de Série A, alors que Naples est allé faire 0-0 sur le terrain de Parme, l’Inter Milan avait l’occasion de passer premier et avoir son sort entre ses propres mains pour la J38 et remporter le Scudetto. S’ils menaient jusqu’aux derniers instants, les hommes de Simone Inzaghi ont concédé le match nul à cause d’un penalty sifflé sur une main de Yann Aurel Bisseck à la 90e minute de jeu. Une main largement contestée du côté de l’Inter Milan, qui a tout simplement décidé de garder le silence et ne pas se présenter et répondre à la presse.

Une situation qui a poussé la presse transalpine à passer outre l’arbitrage et évoquer le cas Simone Inzaghi. Alors que son avenir était assombrit le temps de 48 heures avec cette rumeur saoudienne, le technicien italien est pointé du doigt dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport : « Inzaghi a un avenir immédiat extrême devant lui : noir ou blanc, tout ou rien. S’il gagne la Ligue des Champions, il sera béatifié. Si la Ligue des Champions lui échappe, il sera cloué au pilori« . Le quotidien italien va même jusqu’à parler « d’un Scudetto jeté par l’Inter« .