Ce mardi soir, le PSG s’est largement imposé face au RB Salzbourg (0-3) et se relance dans la course pour une qualification aux barrages de Ligue des champions.

Le PSG s’est offert un bol d’air. Mal embarqué avant cette rencontre face au RB Salzbourg, le club parisien a fait le job pour s’imposer largement en Autriche (0-3) et se relancer dans la course pour les barrages de la Ligue des champions. Présent en conférence de presse d’après-match, le coach des Rouge & Bleu, Luis Enrique, est revenu sur la performance de son équipe. Il a également été questionné sur les prestations de Nuno Mendes et Désiré Doué.

Du soulagement après cette victoire ?

« Pour être honnête, je ne pense pas qu’on a été meilleur que face à l’Atletico ou au PSV. Même pire. Ce sont les caprices du football de faire nul contre le PSV (1-1), de perdre contre Madrid (1-2) et de gagner aujourd’hui. Ce n’était pas un match facile. Jusqu’à 0-2, c’était ouvert. C’était intense et l’adversité était là. Nous n’avons pas le nombre de points que l’on devrait avoir. J’accepte qu’il y ait une marge de progression nécessaire. C’était important de marquer ce soir car pour un but, tu peux être dehors de la Ligue des champions. Il faut y aller match par match, il y a City maintenant, une toute petite équipe (ironie). »

Pourquoi était-ce pire que face au PSV et l’Atlético ?

« Je dois revoir le match mais je peux dire qu’il n’était pas mieux. Nous n’avons pas été meilleurs au nombre d’occasions ou d’actions. C’est statistique. »

Se rapproche-t-il de ce qu’il désire avec cette équipe ?

« Je crois que le troisième but est une oeuvre d’art, cela montre comment on peut se défaire d’un pressing haut. Je répète, c’est une oeuvre d’art. »

La présence de Gonçalo Ramos change-t-elle votre façon de jouer ?

« Non, il ne change pas notre jeu. C’est un finisseur. Il donne de la continuité et c’est un autre profil. »

Pourquoi Nuno Mendes a-t-il plus de liberté offensive ?

« Pour ses qualités physiques et techniques. C’est un joueur qui a deux profils : il peut jouer en défense ou compléter le trio offensif. Nuno apporte beaucoup en attaque, que ce soit en termes de passes décisives ou d’actions. Il apporte à l’équipe des solutions alternatives selon l’état des autres joueurs. Nous cherchons toujours à jouer de cela et à créer les meilleures synergies possibles, celles qui se reproduisent le plus fréquemment. C’est pour cette raison que Nuno joue plus haut. Quand nous voyons que d’autres joueurs sont plus légers, nous avons cette possibilité de les interchanger. Et je pense que c’est une bonne chose pour nous. »

La sortie de Nuno Mendes en cours de match

« C’est un coup, rien de grave. »

L’entrée en jeu de Désiré Doué

« Pour moi, il a été très fort lors de ses trois derniers matchs. Il a amélioré le rendement de l’équipe. Ce mardi, il a aidé l’équipe défensivement et offensivement alors qu’il n’est pas entré à son poste. Nous avons une très grande confiance en lui. »