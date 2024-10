Avant de recevoir le PSV Eindhoven ce mardi (21h sur Canal +), le PSG s’est entraîné ce matin. Dans la foulée, Luis Enrique et Kang-In Lee se sont présentés en conférence de presse d’avant-math. L’occasion pour le sud-Coréen de répondre aux questions des journalistes.

Le début de saison du PSG

« Je crois que le début de saison a été bon. On peut toujours faire mieux, moi en tant que joueur, ainsi que mes coéquipiers. Nous essayons toujours de gagner les matchs. J’essaie d’aider l’équipe. Je suis satisfait de pouvoir aider l’équipe ».

Le rôle de faux numéro 9

« Chaque fois que je joue en tant que n°9 Luis Enrique me demande beaucoup de mobilité. Je pense que c’est bien. Je crois qu’on peut créer des espaces et des occasions. Avec cette liberté, on peut réussir à obtenir plus d’occasions et à marquer plus de buts ».

Son évolution personnelle

« Depuis que je suis arrivé, j’essaie de m’améliorer, de travailler dur. Je crois que c’est le plus important. Tous les joueurs, nous essayons tous de s’améliorer, c’est ce qui rend l’équipe forte ».

Ce que le PSG doit améliorer en C1

« Oui il y a beaucoup de choses qu’on peut améliorer et je suis certain qu’on va y arriver. On peut toujours s’améliorer. Nous les joueurs et le staff technique allons essayer de nous améliorer ».

Ce que son transfert au PSG a changé dans sa vie

« C’est une question difficile. Je crois que ça n’a pas changé grand-chose, j’ai toujours aimé le foot. Je viens ici dans un club où je pense que la pression est plus importante, mais comme je l’ai déjà dit, j’essaie de m’améliorer pour être un meilleur footballeur, c’est comme ça que j’essaie d’avancer ».

Son poste préférentiel

« Le poste qui me plaît le plus ? C’est tout simplement de jouer, tous les joueurs veulent jouer, quel que soit le poste. Qu’importe mon utilisation, je vais tout donner ».

L’importance du match face au PSV Eindhoven

« Je crois que tous les matchs quand on porte le maillot du PSG sont importants. Cette année la Ligue des champions tous les matchs sont une finale pour nous. Il faut penser match après match. On va essayer de montrer la meilleure version de nous-mêmes demain ».

Son intégration

« Je crois que pour tous les joueurs, quand ils arrivent dans un nouveau pays, un nouveau club, c’est différent, il faut une adaptation. Je crois que tous les coéquipiers essaient de m’aider. Pour moi ça a été facile, l’intégration s’est bien passée. Il y a de l’entraide entre nous, on va continuer à travailler fort pour que cela s’améliore ».

A propos de Bradley Barcola

« Bradley, on savait qu’il était un très grand joueur. Tout le monde travaille, tout le monde aide, parle, pour que l’équipe s’améliore, c’est ça qui est le plus important. C’est ce qui nous unit, nous rend plus forts ».