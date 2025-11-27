LdC : Succès d’audience pour PSG / Tottenham sur Canal +

Pour le compte de la 5e journée de Ligue des Champions, le PSG s’est imposé (5-3) face à Tottenham. Une rencontre qui a été largement suivie par les supporters parisiens et observateurs du football en France. Le succès d’audiences pour Canal + est au rendez-vous.

Ce mercredi au Parc des Princes, en plus de la pluie de buts, les travées de l’antre du PSG étaient pleines à craquer. Ainsi, nombreux étaient les supporters parisiens qui ont assistés à la victoire de leur club face à Tottenham. Ces derniers étaient également nombreux devant leur poste de télévision. En effet, le diffuseur des coupes d’Europe en France, Canal +, a réalisé une excellente audience en réunissant 1,56 million de téléspectateurs pour une 9% de part d’audience selon Médiamétrie. La chaîne cryptée était ainsi la troisième chaîne nationale derrière France 2 qui diffusait le film L’amour et les forêts et TF1 qui diffusait la série Will Trent. A titre de comparaison pour un match de Ligue des Champions d’un club français, la veille, l’Olympique de Marseille avait réuni 1,07 million de téléspectateurs devant Canal + Foot pour sa victoire (2-1) face à Newcastle.