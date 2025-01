Ce mercredi soir, le PSG et Manchester City s’affrontent dans une rencontre capitale en Ligue des champions. Et cette affiche sera dirigée par un arbitre d’expérience.

Le PSG aborde avec confiance sa « finale » face à Manchester City en Ligue des champions. Sur une bonne série, les joueurs de Luis Enrique jouent une grosse partie de leur avenir européen ce mercredi soir au Parc des Princes (21h sur Canal Plus). Hors des places qualificatives pour les barrages de C1 (25e), les Rouge & Bleu n’auront pas le droit à l’erreur face à des Citizens également sous pression (22e).

Déjà au sifflet lors de PSG / Atlético

Et ce duel sera dirigé par un arbitre d’expérience. En effet, l’UEFA a désigné le Polonais Szymon Marciniak comme arbitre principal de ce choc européen. Il sera assisté par ses compatriotes Tomasz Listkiewicz et Adam Kupsik. Le quatrième arbitre sera Damian Kos. Enfin, le VAR a été confié à Tomasz Kwiatkowski et Tiago Martins. Cette saison, Szymon Marciniak a déjà dirigé une rencontre des Rouge & Bleu lors de la défaite cruelle face à l’Atlético de Madrid (1-2) au Parc des Princes en novembre dernier. Lors de ses trois rencontres dirigées en C1 lors de cet exercice 2024-2025, le Polonais a distribué 6 cartons jaunes et sifflé 2 penalties.

Son bilan avec le PSG est de 3 victoires (4-0 face au FC Barcelone en 2017, 2-1 contre Liverpool en 2018 et 0-1 face à Galatasaray en 2019), 1 nul (1-1 contre Newcastle en 2023) et 2 défaites (2-1 face au RB Leipzig en 2020 et 1-2 contre l’Atlético en 2024).