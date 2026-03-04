Dembélé
LDC – Tendance positive pour la présence de Dembélé face à Chelsea

Touché au mollet lors du barrage de la Ligue des champions, le numéro 10 du PSG, Ousmane Dembélé, devrait être apte pour le huitième de finale aller face à Chelsea.

Luis Enrique pourra-t-il compter sur son Ballon d’Or pour le huitième de finale aller de la Ligue des champions ? Touché au mollet lors du barrage aller de C1 face à l’AS Monaco le 17 février dernier (2-3), Ousmane Dembélé a par la suite manqué trois rencontres des Rouge & Bleu (FC Metz, AS Monaco et Le Havre). Mais l’international français est proche d’un retour à la compétition.

Info à la Une – Vers un forfait de Fabian Ruiz pour PSG / Chelsea ?

Un retour dans le groupe espéré face à l’AS Monaco

En effet, il pourrait être dans le groupe pour affronter l’ASM ce vendredi soir en Ligue 1 (20h45 sur Ligue 1+ et beIN SPORTS 1) et retrouver un peu de rythme avant le huitième de finale aller de la Ligue des champions face à Chelsea le 11 mars prochain, comme l’a indiqué le journaliste de L’Equipe, Loïc Tanzi, lors de l’émission L’Equipe de Greg : « Quelle serait la tendance pour Ousmane Dembélé ? Pour Chelsea, ça serait plutôt positive, voire très positive. Il pourrait revenir face à Monaco, dès vendredi en Ligue 1, pour avoir un peu de temps de jeu, pour ensuite être disponible et pouvoir débuter face à Chelsea. À moins qu’il rechute à l’entraînement et que les sensations ne soient pas bonnes d’ici là, on devrait pouvoir être capable de voir Dembélé face à Chelsea. En titulaire ou remplaçant ? S’il a du temps de jeu face à Monaco et que cela se passe bien et qu’il se sent bien, il va vouloir jouer. Il n’y a rien de définitif mais il sera dans le groupe pour être titulaire. »

Reste désormais à savoir si Luis Enrique prendra le risque avec son joueur, qui a déjà rechuté à deux reprises en Ligue des champions cette saison après des pépins physiques (face au Bayern Munich le 4 novembre et l’AS Monaco le 17 février). Victime de nombreuses blessures cette saison, Ousmane Dembélé a déjà manqué 14 matchs durant cet exercice 2025-2026.

