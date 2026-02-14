LdC – Touché à l’épaule, João Neves devrait être apte pour le match face à Monaco

Touché à l’épaule face au Stade Rennais ce vendredi, le milieu du PSG, João Neves, devrait pouvoir tenir sa place pour le barrage aller de Ligue des champions.

Le PSG a vécu une soirée difficile à Rennes ce vendredi. Battu par le Stade Rennais (3-1), le club parisien est au centre de l’attention après les propos tenus par Ousmane Dembélé après la rencontre. De plus, Luis Enrique a dû composer avec la sortie sur blessure de João Neves, touché à l’épaule sur le deuxième but rennais.

De quoi remettre en question sa présence pour le barrage aller de Ligue des champions face à l’AS Monaco mardi ? Selon les informations de L’Equipe, la présence du Portugais pour le déplacement en Principauté « n’est à ce stade pas remise en question. » Il devrait pouvoir tenir sa place face à l’ASM. Plus de peur que de mal donc pour le milieu parisien.