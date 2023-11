Tenu en échec devant son public par Newcastle en Ligue des Champions (1-1), le PSG est passé tout près du pire. Retour sur la situation globale dans ce groupe F au lendemain de la quatrième journée.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que la catastrophe n’était pas loin pour le PSG. Car oui, dans une opposition capitale, les Parisiens ont, une nouvelle fois, proposé une prestation très moyenne. Mené au score jusque dans les derniers instants, le club de la capitale s’en est remis à Kylian Mbappé, buteur sur pénalty, pour arracher un nul inespéré.

Dans le même temps, le Borussia Dortmund a fait le travail du côté de Milan avec un succès 1-3 à la clé. Les Borussens sont donc certains de passer au tour suivant avec dix points. Newcastle et les Milanais (5 points) suivent donc le PSG (7 points). En cas de victoire à Dortmund dans deux semaines, les Rouge et Bleu termineraient premiers du groupe.

Newcastle et le Milan s’affronteront également. Les deux équipes peuvent d’ailleurs encore accéder aux huitièmes de finale. Un nul qualifierait directement le PSG. Mais là où cela se compliquerait, c’est si Kylian Mbappé et ses partenaires finissent pas être tenus en échec et que l’une de ces deux équipes l’emportent. Là, cela se jouera à la différence de but particulière. Les Magpies passeraient au détriment des Franciliens à la différence particulière, le Milan serait, pour sa part, reversé en Europa League.

Enfin, si le PSG venait à être défait dans la Ruhr, il faudrait absolument un partage des points entre anglais et italiens. Bref, le PSG a son destin entre ses mains, mais il ne faudra pas réitérer la même prestation que ce mardi soir sous peine de devoir dire adieu à la Ligue des Champions de manière prématurée.