LdC : Tous les scénarios possibles de la dernière journée pour le PSG

A l’occasion de la 8e et dernière journée de Ligue des Champions, le PSG se déplace sur la pelouse de Stuttgart ce mercredi (21h sur Canal +). Si les calculs paraissent simples pour les hommes de Luis Enrique, tous les scénarios restent possibles.

La saison européenne du PSG n’est pas celle attendue par ses supporters, suiveurs et observateurs. Cependant, avec la victoire étincelante (4-2) face à Manchester City au Parc des Princes la semaine passée, le club de la capitale peut décanter la situation et finir cette phase de saison régulière sur une bonne note. Le succès face aux Citizens est un pas important vers la qualification, et les hommes de Luis Enrique doivent désormais transformer l’essai sur la pelouse de la Mercedes-Benz Arena de Stuttgart. Le premier calcul est le plus simple : une victoire et le Paris Saint-Germain pourra se tourner vers le tirage au sort de ce vendredi 31 janvier et son seizième de finale. Avec un match nul, Ousmane Dembélé et ses coéquipiers rejoindront aussi le prochain tour. Ainsi, avant le coup d’envoi de la rencontre, le PSG, selon Opta, a 86% de chance de se qualifier. Cependant, et là où les calculs se corsent, c’est en cas de défaite à Stuttgart pour les Parisiens. Car oui, la possibilité d’être éliminé existe encore pour le club de la capitale après son énorme performance face à Manchester City.

Avec une défaite, le PSG passe de 86% de chance de se qualifier à 45%. Pour voir le club de la capitale prendre la porte de la sortie de toutes compétitions européennes, il faudrait qu’en plus de Stuttgart, deux autres clubs classés derrière lui, passe devant. Parmi ces scénarios compliqués à imaginer, la victoire du Chakhtior Donetsk à Dortmund avec une différence de buts de -8 par rapport aux Parisiens rattrapée, est le plus improbable. Cependant, la victoire du Sporting Portugal face à Bologne et de Manchester City contre Bruges sont plus facilement imaginable.

Le classement pour les dernières places qualificatives

21. Benfica, 10 pts (+ 2)

22. PSG, 10 pts (+ 2)

23. Sporting, 10 pts (+ 1)

24. Stuttgart, 10 pts (-1)

25. Manchester City, 8 pts (+ 2)

26. Dinamo Zagreb, 8 pts (-8)

27. Chakhtior Donetsk, 7 pts (-6)

Le programme de la dernière journée pour ces clubs

Juventus – Benfica

Stuttgart – PSG

Sporting – Bologne

Manchester City – Club Bruges

Dinamo Zagreb – AC Milan

Dortmund – Chakhtior Donetsk

Le PSG éliminé en cas de défaite et au moins trois résultats parmi les suivants

Benfica gagne, fait nul ou perd mais garde une meilleure différence de buts/attaque que le PSG

Le Sporting gagne, fait nul ou obtient une meilleure différence de buts que le PSG

Manchester City bat Bruges

Le Dinamo Zagreb bat l’AC Milan

Donetsk gagne à Dortmund et récupère son retard à la différence de buts