LdC : Tout savoir sur la nouvelle formule

A l’occasion de la saison 2024/2025 la Ligue des Champions fait peau neuve avec une nouvelle formule. Celle-ci offrira plus de matchs, plus de chocs et une première partie de saison totalement inédite avec un véritable championnat européen.

Le calendrier du PSG sera davantage chargé avec la nouvelle formule de la Ligue des Champions. En effet, le plus gros changement à noter est le nombre d’équipes : le casting passe de 32 à 36 équipes. La compétition fait passer à la trappe la traditionnelle phase de groupes pour laisser place à un véritable championnat européen sous forme de saison régulière. Dans la première partie de la saison, le nombre de matchs disputés évolue également passant ainsi de 6 à 8. En effet, chaque équipe affrontera deux équipes de chaque chapeaux. Oui, les 36 équipes engagées en Ligue des Champions sont classées en 4 chapeaux, permettant ainsi de préserver une certaine équité et favoriser le nombre de chocs européens. Par ailleurs, chaque équipe disputera 4 matchs à domicile et 4 matchs à l’extérieur.

Exemple de tirage possible pour le PSG en saison régulière de C1 (Image : Canal +)

Comment faire les comptes ?

Ce championnat sous forme de saison régulière prendra fin le 29 janvier 2025 au soir. A ce moment là, sur les 36 équipes, les 8 premières se hisseront directement en huitième de finale, de la 9e à la 24e place des barrages auront lieu et de la 25e à la 36e place les équipes seront éliminées. Pour les barrages, la confrontations se fera en aller retour, avec l’avantage du match à domicile pour les équipes classées de la 9e à la 16e place. A noter que les équipes directement éliminées et défaites aux barrages ne seront pas renversées en Ligue Europa, mais éliminées de toutes compétitions européennes. En effet, la Ligue Europa et la Conférence League adoptent également ce format. Les 8 premières équipes, directement qualifiées en huitième de finale, auront l’avantage d’être tête de série, et ne pas s’affronter au prochain tour.

Classement de la saison régulière de la nouvelle formule de C1 (Image : Canal +)

Pour la suite de la compétition et le tableau des phases finales, le classement entrera en compte. En effet, le premier du championnat ne sera pas dans la partie de tableau de son dauphin, le troisième pas dans la partie de tableau du quatrième, et la formule s’applique pour les 16 équipes encore en lice. Un tirage intégral sera donc fait dès les huitièmes de finale, ce qui permettra aux clubs de connaître leurs potentiels adversaires jusqu’en finale et ainsi savoir le chemin à parcourir.

Tableau des phases finales de la nouvelle formule de C1 (Image : Canal +)

A noter que lors des barrages, aucune contraintes empêchera une équipe d’en affronter une autre. Ainsi, deux clubs d’un même pays et deux clubs s’étant affronter au cours de la saison régulière pourront se retrouver pour une place en huitième de finale. La seule exception ? Un contexte géopolitique qui ne favoriserait pas une confrontation, avec par exemple les clubs ukrainiens qui ne pourraient pas croiser la route d’un club biélorusse.

Le parcours des huitièmes de finale à la finale reste lui inchangé. Si le nombre d’équipes engagées augmente, le nombre de clubs français également. En effet, une place supplémentaire a été attribuée au 5e au classement UEFA, la France, qui envoie donc 3 équipes directement en Ligue des Champions, et une qui passera par deux tours de barrage. Une situation valable pour le moment pour les saison 2024/2025 et 2025/2026. Cette nouvelle formule de la Ligue des Champions offrira également deux places aux deux pays ayant réalisé les meilleures performances de la saison à l’indice UEFA.

Système de qualification pour les clubs français par le championnat (Image : Canal +)

Les dates à retenir

Au même titre que la formule actuelle, la Ligue des Champions démarrera au début de l’été avec le premier tour des barrages.

Premier tour de qualification (tirage le 18 juin) : 9-10 et 16-17 juillet 2024

Deuxième tour de qualification (tirage le 19 juin) : 23-24 et 30-31 juillet 2024

Troisième tour de qualification (tirage le 22 juillet) : 6-7 et 13 août 2024

Barrages (tirage le 5 août) : 20-21 et 27-28 août 2024

Le club français 4e de L1 (LOSC) et qui devra passer par les barrages, entrera en lice à partir du début du mois d’août pour le troisième tour. Le tirage au sort pour les matchs de la saison régulière se tiendra le 29 août 2024. La première journée se jouera sur trois jours : mardi, mercredi, et jeudi, avant de reprendre un calendrier plus commun : mardi et jeudi. La dernière journée, le 29 janvier 2025, se jouera sur une soirée, tous les matchs en même temps, à l’occasion d’un multiplex qui devrait être plein de rebondissement tant la moindre action pourrait avoir une incidence au classement !

Le calendrier de la saison régulière

Tirage : le 29 août 2024

Journée 1 : 17-18-19 septembre 2024

Journée 2 : 1er-2 octobre 2024

Journée 3 : 22-23 octobre 2024

Journée 4 : 5-6 novembre 2024

Journée 5 : 26-27 novembre 2024

Journée 6 : 10-11 décembre 2024

Journée 7 : 21-22 janvier 2025

Journée 8 : 29 janvier 2025

Les phases finales débuteront à la mi-février avec les barrages. Les équipes qualifiées en huitième de finale directement retrouveront la compétition entre le début et la mi-mars. Le format du calendrier reste inchangé pour les phases finales avec des rencontres les mardis et mercredis, avec une finale sur terrain neutre, le 31 mai 2025 à Munich, pour la saison prochaine.

Tirage des barrages : 31 janvier 2025

Barrages pour la phase à élimination directe :11-12 et 18-19 février 2025

Tirage du tableau intégral : 21 février 2025

Huitièmes de finale : 4-5 et 11-12 mars 2025

Quarts de finale : 8-9 et 15-16 avril 2025

Demi-finales : 29-30 avril et 6-7 mai 2025

Finale : 31 mai 2025

Informations dressées par Canal +, diffuseur officiel et intégral de toutes les compétitions UEFA dès la saison prochaine.