LDC – Transavia va ajouter des avions supplémentaires pour les vols vers Budapest

Alors que la finale de la Ligue des champions approche à grands pas, la compagnie aérienne Transavia a décidé d’ajouter des avions supplémentaires pour l’allers-retour Paris-Budapest.

J-11 avant la finale de la Ligue des champions entre le PSG et Arsenal. Si le club de la capitale aura plusieurs jours pour préparer cet événement, les Gunners sont encore concentrés sur leur objectif de remporter la Premier League. Cette finale de C1 va attirer du monde à Budapest.

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Après Air France et EasyJet, une autre compagnie aérienne a décidé d’affréter des avions supplémentaires pour cette finale de la Ligue des champions. En effet, comme le rapporte RMC Sport, la compagnie low-cost Transavia a indiqué qu’elle allait affréter des avions supplémentaires pour les allers-retours Paris-Budapest le week-end des 30 et 31 mai. Cela permettrait à davantage de supporters parisiens de se rendre dans la capitale hongroise.

Directement après la qualification pour la finale, les vols vers Budapest ont été pris d’assaut avec des prix qui ont rapidement augmenté. « Alors qu’EasyJet avait déjà ajouté six vols supplémentaires, trois à destination de Budapest depuis Roissy-Charles-de-Gaulle le vendredi 29 et samedi 30 mai et trois dans l’autre sens les dimanche 31 mai et lundi 1er juin, Transavia vient également de renforcer son offre. La compagnie aérienne l’a annoncé ce mardi, deux allers-retours sont proposés à la vente depuis Orly », précise de son côté Le Parisien. Les billets sont déjà en vente. Pour rappel, le PSG proposera aussi une retransmission de la finale au Parc des Princes.