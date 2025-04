LdC – Un arbitre espagnol pour Aston Villa / PSG

Ce mardi (21h sur Canal Plus), le PSG devra finir le travail face à Aston Villa pour valider son ticket pour les demi-finales de Ligue des champions. Et l’UEFA a désigné l’arbitre de cette rencontre.

J-2 avant le quart de finale retour entre le PSG et Aston Villa. Après sa victoire 3-1 au Parc des Princes, le club de la capitale a pris une belle option pour les demi-finales de la Ligue des champions. Mais pour valider définitivement son ticket pour le dernier carré de la compétition, il faudra terminer le travail à Villa Park. Et comme lors du match aller, l’UEFA a décidé de désigner un arbitre avec aucune expérience à ce stade de la compétition.

Une première pour lui en quarts de finale de LdC

En effet, l’instance européenne a dévoilé le corps arbitral de cette rencontre à Birmingham. Et l’Espagnol José María Sánchez a été désigné comme arbitre principal. Il sera assisté par ses compatriotes Raúl Cabañero et Iñigo Prieto comme arbitres assistants et Alejandro Muñiz Ruiz dans le rôle de quatrième arbitre. Carlos del Cerro Grande et Cesar Soto Grado seront à la VAR. Si l’Espagnol de 41 ans a une certaine expérience en Liga (196 matches), il reste peu expérimenté en Ligue des champions avec seulement 13 matches dirigés depuis le début de sa carrière.

Il n’a jamais arbitré le PSG dans sa carrière en LdC et ce sera également une première pour lui à ce stade de la compétition. Cette saison, il a dirigé six matches de Ligue des champions, dont le huitième de finale aller entre le Borussia Dortmund et le LOSC (1-1) et la victoire du Stade Brestois face au PSV Eindhoven (1-0) en phase de groupes. José María Sánchez a distribué un total de 20 cartons jaunes et 1 carton rouge et a sifflé deux penalties dans cette campagne de C1. On rappelle que seul Fabian Ruiz est sous la menace d’une suspension en cas d’avertissement.