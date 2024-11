LdC – Un cadre du Bayern incertain face au PSG

Mardi prochain, le PSG aura un déplacement périlleux sur la pelouse du Bayern Munich en Ligue des champions. Et les Bavarois pourraient être privés d’un joueur majeur.

En difficulté dans cette phase ligue de la Ligue des champions, et pour l’instant hors des places qualificatives (25e), le PSG aura encore quatre matches pour espérer se qualifier pour la suite de la compétition. Et pour mener à bien cette mission, les joueurs de Luis Enrique commenceront par un déplacement en Bavière. Avec 2 victoires et 2 défaites, le club bavarois aura aussi besoin de points pour s’assurer une qualification (17e place). Mais le coach Vincent Kompany pourrait être privé d’un élément incontournable de son effectif.

Neuer absent de l’entraînement du jour

Alors que Joao Palinha est d’ores et déjà forfait, Manuel Neuer pourrait également manquer cette rencontre. En effet, le portier allemand est touché aux côtes et était absent de l’entraînement du jour. Le coach bavarois est revenu plus en détails sur l’état physique du champion du Monde 2014 ce vendredi en conférence de presse : « Il a ressenti une pointe au niveau des côtes. C’est encore un peu tôt, parce que l’on s’entraîne cet après-midi (jeudi). On espère qu’il puisse quand même débuter le match demain. On doit attendre de voir comment ça se passe à l’entraînement. » Mais d’après L’Equipe, Manuel Neuer demeure incertain pour la réception du PSG mardi prochain. Si Sven Ulreich a déjà dépanné à deux reprises cette saison, cette fois-ci c’est le portier Daniel Peretz qui remplacerait Manuel Neuer contre Augsbourg ce vendredi et, peut-être le PSG.