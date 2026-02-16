LdC – Un doute sur la titularisation d’Ousmane Dembélé face à l’AS Monaco ?

Présent avec le groupe à l’entraînement de veille de match, Ousmane Dembélé s’est plaint d’une gêne à la jambe avant d’affronter l’AS Monaco.

Le PSG pourra-t-il compter sur son Ballon d’Or lors de ce barrage aller de Ligue des champions face à l’AS Monaco ce mardi (21h sur Canal Plus Foot) ? Présent avec le groupe des 21 Parisiens convoqués pour le déplacement en Principauté, Ousmane Dembélé n’a pas participé à l’entraînement de veille de match à 100%.

En effet, comme le rapporte L’Equipe, lors de l’entraînement à huis clos ce lundi soir à Louis-II, l’attaquant de 28 ans s’est plaint d’une gêne à la jambe. « Il a multiplié les accélérations, semblant se tester, et discutant avec le médecin de l’équipe. » Face au Stade Rennais (3-1) vendredi dernier, l’international français avait déjà quitté le terrain en se plaignant d’une gêne, rappelle le quotidien sportif. Une incertitude plane donc autour de la titularisation d’Ousmane Dembélé à un peu plus de 24 heures du match aller face à l’AS Monaco.